Белоруссия предлагает России объединить рынки

Минск хочет сформировать единый продовольственный рынок с Россией и выступает за единое продовольственное пространство двух стран, пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на выступление в эфире белорусского телеканала ОНТ начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельпрома Белоруссии Алексея Богданова.

«Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны»,— рассказал Богданов, который считает, что в России хорошо знакомы с белорусской продукцией и последняя пользуется у российского потребителя доверием и популярностью.

Чиновник при этом не отрицает, что случаются и конфликтные ситуации, в основном из-за «лоббирования определенных интересов».

«Мы считаем, что это из-за интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран. Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы заниматься диверсификацией экспорта», - сказал Богданов, добавив, что в 2017 году фактически 5% в общем объеме поставок в Российскую Федерацию были перенаправлены на другие рынки сбыта.