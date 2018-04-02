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Москва, 02.04.2018

Британские СМИ узнали, как «Новичок» попал в дом Скрипаля

«Expert Online» 2018

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое привезла из России в пачке гречки его дочь. С таким заявлением выступает британское издание The Sun, ссылаясь на источник в кругу следствия инцидента в Солсбери.

Как пишет издание, перед вылетом в Британию Юлия Скрипаль, не успевая купить гречку и специи, попросила об этом некую знакомую. Следователи сообщают, что в одной из пачек было обнаружено вещество. Скотланд-Ярд уже допросил женщину, которая покупала для Юлии гречку. Издание пишет, что данная знакомая Скрипалей «работает в крупной медицинской компании в России».

The Sun не сообщает местонахождение женщины, а также считается ли она обвиняемой по делу или свидетелем.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Вскоре после этого официальный Лондон голословно без конкретных доказательств обвинил Россию в причастности в произошедшем. Москва отвергла обвинения, подчеркивая их безосновательность.

 

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