Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 02.04.2018

Эксперты просчитывают будущее преемника Тулеева

«Expert Online» 2018

После того, как Владимир Путин принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева, временно исполняющим обязанности этой должности назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Политологи, которых опросил РБК,  разошлись во мнениях о политическом будущем врио губернатора региона.

Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко убежден, что с Тулеевым «уйдет эпоха» и новому губернатору придется «демонтировать всю систему» и начинать строить новую.

Среди плюсов Цивилева – опыт работы в производстве и знание угольной отрасли, считает Минченко. Также эксперт уверен, что приемнику Тулеева могут помочь бизнес-связи «с таким близкими к Кремлю людьми, как Геннадий Тимченко и председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев».

В целом, у нового врио есть все шансы возглавить регион, но «будет очень сложно».

Политолог Константин  Калачев наоборот уверен, что у Цивилева мало шансов заменить Тулеева на посту  губернатора Кемеровской области.

«Сложная конструкция региональной власти, которую Тулеев выстраивал два десятилетия, строилась на отношениях патрон — клиент, а Цивилев на роль такого патрона не подходит: у него нет команды и нет времени на ее формирование», — поясняет эксперт.

Калачев также считает, что Цивилев не обладает харизмой Тулеева и его колоссальным политическим опытом. Также новый врио не владеет практикой продвижения на федеральном уровне интересов региона, именно поэтому у него нет шансов завоевать популярность у граждан региона.

Напомним, Аман Тулеев, возглавлявший Кемеровскую область 20 лет, попросил президента России разрешение досрочно покинуть пост по собственному желанию. Отставку президент принял, вчера 1 апреля.

«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», –сообщили в региональной администрации. Отставка произошла после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека.

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама
    Реклама

    TOP

    1. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    2. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.
    3. Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
      Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку