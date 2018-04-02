Эксперты просчитывают будущее преемника Тулеева

После того, как Владимир Путин принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева, временно исполняющим обязанности этой должности назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Политологи, которых опросил РБК, разошлись во мнениях о политическом будущем врио губернатора региона.

Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко убежден, что с Тулеевым «уйдет эпоха» и новому губернатору придется «демонтировать всю систему» и начинать строить новую.

Среди плюсов Цивилева – опыт работы в производстве и знание угольной отрасли, считает Минченко. Также эксперт уверен, что приемнику Тулеева могут помочь бизнес-связи «с таким близкими к Кремлю людьми, как Геннадий Тимченко и председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев».

В целом, у нового врио есть все шансы возглавить регион, но «будет очень сложно».

Политолог Константин Калачев наоборот уверен, что у Цивилева мало шансов заменить Тулеева на посту губернатора Кемеровской области.

«Сложная конструкция региональной власти, которую Тулеев выстраивал два десятилетия, строилась на отношениях патрон — клиент, а Цивилев на роль такого патрона не подходит: у него нет команды и нет времени на ее формирование», — поясняет эксперт.

Калачев также считает, что Цивилев не обладает харизмой Тулеева и его колоссальным политическим опытом. Также новый врио не владеет практикой продвижения на федеральном уровне интересов региона, именно поэтому у него нет шансов завоевать популярность у граждан региона.

Напомним, Аман Тулеев, возглавлявший Кемеровскую область 20 лет, попросил президента России разрешение досрочно покинуть пост по собственному желанию. Отставку президент принял, вчера 1 апреля.

«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», –сообщили в региональной администрации. Отставка произошла после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека.