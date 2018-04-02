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Москва, 02.04.2018

Киевские власти готовы обменять 20 россиян на отбывающих заключение в РФ украинцев

«Expert Online» 2018

Ирина Геращенко – первый вице-спикер Верховной Рады «незалежной» – заявила, что Киев готов обменяться с Москвой заключёнными.

По её словам, украинская сторона готова передать 20 граждан РФ, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и «других узников», передаёт издание «Украинские новости».

Однако, Геращенко не уточнила, сколько именно украинцев Киев хочет обменять на 20 россиян.

Напомним, ранее о готовности обменять осуждённых россиян говорил президент «незалежной» Пётр Порошенко.

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