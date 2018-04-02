Критерии выбора частного охранного предприятия

От правильного выбора ЧОПа зависит не только сохранность информации или собственности, но и безопасность людей. На рынке охранных услуг работает множество фирм. Чтобы выделить среди них наиболее подходящую для себя, надо учитывать целый ряд критериев, приведенных ниже.

Особенности работы ЧОПа

Необходимо выяснить ответы на следующие вопросы:

Имеется ли у предприятия разрешение на вооруженную охрану?

Имеется ли оперативная служба и мобильная группа для круглосуточного мониторинга всех охраняемых объектов?

Работает ли предприятие с фирмами, которые связаны с допуском к гостайне?

Подписывается ли договор на страхование?

Является ли ЧОП членом профессиональных ассоциаций или союзов?

Офис фирмы

Площадь и местонахождение офиса не так важны, как внутренняя обстановка. Нужно обратить внимание на сотрудника, встречающего посетителей, используемое для наблюдения оборудование, рекламные материалы. Судить о профессионализме персонала следует по описанию им своих услуг, а также по способности проявить индивидуальный подход к клиенту.

Соотношение цены и качества услуг

Высокопрофессиональная охрана не может стоить чересчур дешево. Дешевизна услуг является поводом для подозрений. Ведь для обеспечения их высокого качества охранной фирме приходится тратить немалые средства на поиск и обучение сотрудников, приобретение оружия, транспортных средств, экипировки и оборудования, а также на страхование ответственности. Оказание качественных услуг по охране объектов требует высокго профессионализма. Однако и чрезмерная дороговизна охранных услуг – также не самый лучший вариант. Высокая стоимость обслуживания далеко не всегда отражает его качество.

Наличие лицензий

У ЧОПа обязательно должна быть лицензия с актуальным сроком действия. Помимо наличия общей лицензии, в штате фирме должны иметься лицензированные охранники четвертого, пятого или шестого разряда. Надо учитывать, что эти специалисты владеют разными профессиональными навыками и наделяются разными полномочиями. К примеру, сотрудники с самым высоким шестым разрядом имеют право на ношение огнестрельного оружия.

Профессиональный опыт

Этот критерий измеряется продолжительностью деятельности фирмы в охранном бизнесе, численностью клиентуры, наличием своих технологических разработок. Тактика работы и организация физической охраны изобретается годами, по этой причине у опытных сотрудников ее эффективность выше, что отражается на качестве обслуживания. Следует обратить внимание на отличительные особенности фирмы, выделяющие ее среди прочих ЧОПов.

Список предоставляемых услуг

В настоящее время в число наиболее популярных охранных услуг входят следующие:

сопровождение перевозимых грузов;

личная охрана;

физическая охрана;

юридическая поддержка;

пультовая охрана;

проверка работников на полиграфе;

охрана стационарных объектов;

обеспечение безопасности массовых мероприятий.

Выбор ЧОПа непосредственно зависит от того, какая помощь нужна заказчику. Если фирма не оказывает необходимый ему вид услуг, то лучше не выбирать несколько охранных фирм для разных целей, а найти такую, которая предоставляет всего виды требующихся услуг.

Техническое оснащение

В выборе ЧОПа техническое база играет важную роль. Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности, необходимы системы оперативной связи, видеокамеры с онлайн-трансляцией, сигнализация, датчики движения, тепла, света. Несомненным преимуществом для охранной фирмы является наличие своего автопарка с достаточным числом специально оснащенных машин.

Кадровый состав

Важнейшую роль в развитии ЧОПа играют подбор и подготовка сотрудников. Их необходимо постоянно проверять и испытывать. К выполнению профессиональных обязанностей не допускаются физически слабые, больные, а также судимые люди. Персонал должен регулярно проходить обучение и аттестации, контактировать с сотрудниками МВД. Узкоспециализированные охранники, телохранители работают в группах, где каждый выполняет те задачи, которые он способен решить на высшем уровне. Использование такого подхода позволяет заказчику всецело довериться охранной фирме.

Рекомендации и отзывы

У стабильной фирмы, вне зависимости от ее размеров, должна быть внушительная база клиентов. Их мнение весьма полезно для потенциального заказчика. У компаний, сотрудничающих с ЧОПами, часто запрашивают отзывы об их деятельности. Можно также изучить рекомендательные письма, оценив по ним уровень оказываемых охранной фирмой услуг, ее достоинства и недостатки.

Вебсайт ЧОПа

Вебсайт охранного предприятия является его визитной карточкой. Онлайн-ресурс формирует первое впечатление и позволяет потенциальному заказчику дистанционно ознакомиться со всей важнейшей информацией. С помощью формы обратной связи на вебсайте можно оперативно получить ответы на все интересующие вопросы.