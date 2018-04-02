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Москва, 02.04.2018

Лавров: в деле Скрипаля Запад отбросил все приличия

«Expert Online» 2018

Сергей Лавров обвинил Британию и ее союзников во лжи по делу Скрипаля, передает РИА новости. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш глава МИД РФ заявил, что «Великобритания, США и другие страны отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи».

«Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной дезинформации», - сказал Лавров.

Дипломат отметил, что Россия в ответ на масштабную провокацию  отвечает сдержанно и хладнокровно.

«Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами», — добавил Лавров.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что это вещество ни что иное как разработанное в СССР отравляющее вещество нервно-паралитического действия «Новичок». Практически сразу Лондон без предъявления доказательств обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически отвергает все обвинения из-за их безосновательности.

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