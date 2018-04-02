Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 02.04.2018

Названы сроки поставки ракеты «Сармат» в армию России

«Expert Online» 2018

Баллистическую ракету «Сармат» планируют поставить на вооружение в российскую армию в 2021 году. До конца 2018 года будет проведен еще ряд дополнительных бросковых испытаний ракеты, передает телеканал «Звезда», ссылаясь на консультанта командующего Ракетными войсками стратегического назначения, экс-начальника главного штаба РВСН РФ генерал-полковника в отставке Виктора Есина.

«С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН», –сообщил Есин. Который конкретизировал, что до конца 2020 года планируется ряд летных испытаний, после чего вооружение будет принято на вооружение.

Военный заметил, что по сравнению с «Воеводой», у ракеты «Сармат» значительно улучшены характеристики. Прежде всего, речь идет о возможности прорыва противоракетной обороны, как современной, так и перспективной.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин представил видео испытаний ракеты «Сармат» в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
    Реклама

    TOP

    1. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    2. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.
    3. Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
      Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку