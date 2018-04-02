Названы сроки поставки ракеты «Сармат» в армию России

Баллистическую ракету «Сармат» планируют поставить на вооружение в российскую армию в 2021 году. До конца 2018 года будет проведен еще ряд дополнительных бросковых испытаний ракеты, передает телеканал «Звезда», ссылаясь на консультанта командующего Ракетными войсками стратегического назначения, экс-начальника главного штаба РВСН РФ генерал-полковника в отставке Виктора Есина.

«С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН», –сообщил Есин. Который конкретизировал, что до конца 2020 года планируется ряд летных испытаний, после чего вооружение будет принято на вооружение.

Военный заметил, что по сравнению с «Воеводой», у ракеты «Сармат» значительно улучшены характеристики. Прежде всего, речь идет о возможности прорыва противоракетной обороны, как современной, так и перспективной.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин представил видео испытаний ракеты «Сармат» в ходе своего обращения к Федеральному собранию.