Пекин, как и обещал, ответил на введенные Вашингтоном тарифы на сталь и алюминий, но ответил, можно сказать, символически.

Китайцы не хотят торговой войны и своими тарифами, явно уступающими по масштабам американским тарифам, как бы предлагают Белому дому одуматься и не накалять обстановку. Однако в администрации Трампа, похоже, закусили удила. На этой неделе будет объявлен список высокотехнологичных товаров из Поднебесной, на которые уже к лету могут быть введены высокие пошлины.

Ни в Вашингтоне, ни в Пекине, по крайней мере, на словах, не хотят торговой войны. Такая война нанесет большой ущерб не только воюющим сторонам, но и всей мировой торговле. Однако по тому, как развиваются события, все к ней и идет.

Пекин выполнил обещание. В воскресенье вечером в Поднебесной объявлено о введении пошлин на 128 американских товаров, в основном сельского-хозяйства. Это ответная мера на введенные ранее американские тарифы на сталь (25%) и алюминий (10%).

«Пошлины на китайские сталь и алюминий нанесли серьезный ущерб нашим национальным интересам,- говорится в заявлении Минфина КНР.- Китайские пошлины введены для защиты интересов нашей страны и для того, чтобы компенсировать ущерб от американских мер».

Тарифы на сталь и алюминий были введены против всех стран, но для большинства экспортеров, кроме Китая и Японии, Белый дом ввел временные ограничения на их применение. Токио сейчас ведет переговоры с Вашингтоном и, наверняка, в скором будущем тоже получит временные ограничения.

Китайские пошлины в основном затрагивают сельскохозяйственную продукцию. Размеры их варьируются: от 25% на американскую свинину, по импорту которой Китай находится на третьем месте после Японии и Мексики (1,1 млрд долларов в прошлом году) и еще семь видов сельхозтоваров до 15% на фрукты и овощи, в общей сложности 120 наименований.

Комментируя американские тарифы, агентство «Синьхуа» назвало их «заранее проигрышной авантюрой».

«Да, тарифы могут нанести Китаю вред,- пишет Синьхуа, но этот вред будет причинен за счет огромных американских интересов».

Экономисты обращают внимание на ограниченный характер китайского ответного удара. Во-первых, речь идет о значительно меньшей сумме пошлин – всего лишь 3 млрд долларов, а во-вторых, Пекин решил не трогать (по крайней мере, пока) главный экспортный продукт американских фермеров – сою, чего особенно боялись в сельскохозяйственных штатах Америки. Импорт американской сои в 2017 г. составил 14 млрд долларов.

Удар по сельскому хозяйству, пусть и ограниченной силы, не случаен. Напомним, большинство сельскохозяйственных штатов на президентских выборах 2016 года голосовали за Дональда Трампа.

Не тронули китайцы и самолеты Boeing, что тоже больно ударило бы по американскому экспорту. Сделано это, по всеобщему мнению, для того, чтобы показать, что китайцы не хотят воевать с американцами на торговом фронте и предлагают им одуматься и не усиливать напряжение в отношениях со своим главным торговым партнером.

«Для двух крупнейших экономик мира единственно правильным решением может быть только сотрудничество»,- говорится в заявлении Министерства финансов КНР.

«Тарифы не такие уж и большие,- объясняет Ши Иньхун, директор Центра исследований США при пекинском университете Ренмин.- Это показывает, что Китай хочет ослабить накал торгового конфликта, начатого США. Трамп нанес нам сильный удар, Китай ответил легким ударом… Но даже если этот конфликт будет ослаблен, продлится он недолго. Однако в будущем торговые войны будут повторяться раунд за раундом».

Несмотря на призывы из Пекина в Вашингтоне, похоже, не намерены включать задний ход. Дональд Трамп распорядился 22 марта принять меры на основании раздела 301 Закона о торговле (1974). Белый дом обвиняет китайскую сторону в использовании тактики угроз и других несправедливых способах приобретения американских высоких технологий. Список из примерно 1300 категорий товаров, включая полупроводники и чипы, средства коммуникации и исследования космоса, на которые могут быть введены пошлины, будет опубликован уже на этой неделе, не позднее пятницы.

В основном, новые пошлины направлены против высокотехнологичных товаров и продуктов из Китая, которые производятся в результате выполнения программы «Made in China 2025». Она направлена на модернизацию производства машиностроения в КНР и замену зарубежного импорта на китайскую продукцию. Речь идет о продвинутых информационных технологиях, робототехнике, авиа- и кораблестроении и т.д. Понять Белый дом можно. По словам торгового представителя США в ВТО Роберта Лайтхайзера, «сохранение технологического превосходства Америки является будущим американской экономики».

Обращают внимание масштабы – тарифы на высокотехнологичную продукцию. Они составят 50-60 млрд долларов и могут быть введены уже в начале лета. Кроме тарифов, Вашингтон намерен провести и ряд других мер. Например, ввести ограничения на китайские инвестиции в IT-сектор в США и подать жалобу в ВТО на лицензирование высоких технологий в Китае.

К противоречивым действиям Америки при Дональде Трампа за год все уже, похоже, привыкли. Министр финансов США Стивен Мнучин собирается в Пекин в апреле или мае, чтобы обсудить ситуацию с китайским коллегой, членом Политбюро ЦК КПК, вице-премьером Госсовета КНР и главой канцелярии Центральной руководящей группы ЦК КПК по финансовым и экономическим делам Лю Хе.

Не все согласны с политикой Белого дома в сфере торговли и в самой Америке. Так, сенатор Элизабет Уоррен, приезжавшая недавно в Пекин с трехдневным визитом, назвала политику США по отношению КНР «неправильной».

В случае введения Белым домом тарифов на китайские высокотехнологичные товары Пекин может ответить адекватно. По крайней мере, к этому сейчас призывает все больше китайских экономистов и политиков. Это значит, что до полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками планеты останется один-два шага.