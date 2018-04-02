Первый беспилотник «Почты России» потерпел крушение

Первый российский почтовый беспилотник упал на землю вскоре после взлета. Таким образом, попытка «Почты России» доставить первую почту подобным способом потерпела неудачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Бурятии.

«Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», —сообщили в администрации.

Отмечается, что в качестве экспериментальной площадкой для испытаний беспилотной доставки почты в России была выбрана Бурятия по итогам встречи главы региона Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.

Первая беспилотная почта должна была быть доставлена в село Тарбагатай, расположенное в 35 километрах от столицы Улан-Удэ.