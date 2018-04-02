Почти половина граждан РФ верит в изменение своей жизни после выборов

45 % граждан РФ ожидают, что жизнь в нашей стране изменится к лучшему после президентских выборов. При этом люди пожилого возраста (более 50%) говорят об этом чаще, чем молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет (39 %).

К такому выводу пришли социологи Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передаёт агентство «Интерфакс».

Согласно опросу, подавляющее большинство из них (87%) полагают, что перемены будут положительными, лишь 9% респондентов ждут негативных изменений.

48% россиян не ожидают значительных перемен. Затруднились ответить 7% опрошенных. 27% респондентов уверены, что сразу после выборов у них улучшится личная жизнь. Однако подавляющее большинство опрошенных (65%) считает, что в личной жизни у них точно ничего не произойдёт. Затруднились с ответом на вопрос о личной жизни 8% респондентов.

Опрос был проведён 17-19 марта среди 2000 граждан РФ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – старейшая российская исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. Одна из крупнейших российских компаний на этом рынке. Создана в 1987 году. 100 % акций компании принадлежат государству.