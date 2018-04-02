Путин посетит Турцию 3-4 апреля

Глава российского государства Владимир Путин 3-4 апреля по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Анкару.

На эти даты запланировано седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, передаёт пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеров двух страны будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, процесс реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики.

Кроме того, планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.

Путин и Эрдоган в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».

В время визита в Анкару Владимир Путин также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.