Китай делает новые шаги по продвижению юаня на международной арене. После запуска фьючерсов на нефть власти планируют перевести на национальную валюту весь импорт энергоносителей, об этом сообщают Вести.Экономика.



Всего через несколько дней после того, как Китай запустил торги фьючерсами на нефть в юанях, Пекин делает новые шаги вытеснению американской валюты из международных расчетов. Пекин намерен перевести оплату импорта нефти на юани вместо долларов.

Пилотная программа, согласно данным Рейтер, начнется уже во второй половине этого года, а пока регулирующие органы попросили некоторые финансовые организации подготовиться к ценообразованию на импорт нефти в китайской валюте.

Согласно предложенному плану Пекин начнет с покупок из России и Анголы - они являются двумя крупнейшими поставщиками сырой нефти в Китай наряду с Саудовской Аравией.

Китай обошел США по объемам импорта углеводородов в 2017 и этот фактор использовался Пекином для принуждения своих котрагентов к переходу на юани.

Нефть является самым продаваемым товаром в мире. Годовой оборот оценивается в $14 трлн. В настоящее время практически вся глобальная торговля нефтью идет в долларах, за исключением по оценкам 1% в других валютах. Это обеспечивает огоромный спрос на американскую валюту.

Если Китаю удастся сдвинуть эту пропорцию в сторону Китая, спрос на фондирование в долларах снизится, что в перспективе 5-10 лет может стать большой проблемой для США, которым станет крайне сложно рефинансировать свой гигантский госдолг.

Тем временем, Unipec, торговое подразделение крупнейшего в Азии нефтеперерабатывающего завода Sinopec, уже подписало соглашение с англо-голландской Royal Dutch Shell Plcо о поставке ближневосточной нефти через новые фьючерсные контракты на Шанхайскую нефть.

Вместе с тем, процесс восхождения юаня в качестве международной резервной валюты может занять много лет. Мешают этому в первую очередь жесткие меры КНР по по контролю за движением капитала. Однако Пекин в последнее время ведет работу в этом направлении.