Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

Отечественный пенсионный сектор переживает в последнее время поистине “дарвиновские” процессы. И всё это – на фоне не самой благоприятной общей его конъюнктуры финансового рынка в целом. По этой причине вдвойне удивительно видеть в отдельных его сегментах игроков, демонстрирующих лучшие показатели сразу в нескольких “категориях”. К числу таких относится АО “НПФ Согласие-ОПС”, пенсионный фонд, позже многих других игроков этого сегмента вышедший на рынок, и вот уже который год, подряд показывающий самые лучшие цифры по доходности, объёмам привлечений и стрессоустойчивости по отношению как возможным инвестиционно-финансовым коллизиям, так и к описанным “дарвиновским” процессам. О том, как АО “НПФ Согласие-ОПС” удаются его победы, нашему изданию расскажет его генеральный директор – Александр Вьюницкий.

— Александр Владимирович, руководимый Вами Фонд вот уже который год, подряд демонстрирует наивысшие показатели доходности…

— Да, по этому показателю АО «НПФ Согласие-ОПС» – лидер. За пять лет с 2012-го по 2016-й годы наш Фонд показал накопленную доходность +61,59%, что является самым высоким показателем за этот период среди всех российских пенсионных фондов, включая ПФР.

Согласно итогам работы Фонда за 2017 год (мы их объявили недавно), доходность инвестирования средств пенсионных накоплений более чем в 4 раза превысила инфляцию, составив +10,81%. Это отличный результат, только вдумайтесь!

Такую высокую доходность мы объясняем нашей грамотной и профессиональной стратегией инвестирования – среднесрочные корпоративные облигации, которыми в основном формировался инвестиционный портфель Фонда, внесли основной вклад в прирост его стоимости в результате положительной переоценки на фоне продолжающегося снижения ставок.

— Такая высокая доходность стала возможной, благодаря, видимо, рискованной инвестиционной политике руководимого Вами пенсионного фонда?

— Вовсе нет. Летом прошлого года наш Фонд более чем успешно прошёл пробное стресс-тестирование по методике, предложенной Центробанком. Если говорить в двух словах, то предварительные результаты стресс-тестирования являются для АО «НПФ Согласие-ОПС» более чем приемлемыми (с уверенностью в 99% накопленный дефицит при реализации стрессовой ситуации не превысит 0,7% от активов Фонда). То есть, даже в стрессовой ситуации Фонд будет в состоянии выполнить все обязательства перед застрахованными лицами.

При дальнейшей работе по стресс-тестированию финансовой устойчивости Фонда по модели Банка России, завершённому к 31 декабря 2017-го года, АО «НПФ Согласие-ОПС» продемонстрировало высокую достаточность активов и капитала для выполнения обязательств Фонда минимум в 80% проведенных испытаний в каждом стрессовом сценарии, при действующем законодательном нормативе – минимум 20%. Таким образом, результаты стресс-тестирования наглядно свидетельствуют о наличии у Фонда четырёхкратного запаса прочности по отношению к ограничению, установленному для российских НПФ.

Такой результат обусловлен консервативной структурой инвестиционного портфеля Фонда, состоящего из рыночных и ликвидных активов, обладающих высоким кредитным качеством. Данные активы даже в условиях стрессового сценария способны формировать постоянный денежный поток, позволяющий Фонду своевременно выполнять свои обязательства перед застрахованными лицами.

– Такие высокие показатели доходности в итоге отражаются на пенсиях тех, кому ваш НПФ уже их выплачивает, или это коснётся лишь будущих пенсионеров, пока только формирующих свои пенс/накопления в АО «НПФ Согласие-ОПС»?

– Безусловно, и для будущих, и для действующих! Кстати, наш Фонд уже и сейчас демонстрирует довольно высокий размер среднемесячной выплаты по пенсиям текущим пенсионерам. Так, согласно расчётам аналитиков Ассоциации Альянс Негосударственных Пенсионных Фондов (АНПФ), представленных в Отчёте «Пенсионные накопления России. Итоги 2016-го г. и промежуточные результаты 2017-го г.», среднемесячный размер пенсионных выплат по ОПС от АО «НПФ Согласие-ОПС» по итогам 2016-го года и промежуточным результатам 2017-го года составляет 4 819 рублей.

– А если говорить про результаты переходной кампании по итогам 2017 года, почему столько людей перешли в «НПФ Согласие-ОПС»?

– Да, действительно, результаты заметные – почти 400 тысяч клиентов по итогам 2017-го года выбрали нас в качестве Страховщика. Мы это связываем, прежде всего, с выбором граждан фонда с большей доходностью – это, на наш взгляд, самый главный аргумент. Во-вторую очередь, я бы отметил наши собственные старания и успехи по степени открытости и прозрачности, по налаживанию быстрых коммуникаций с клиентами и маркетинговыми затратами на привлечение. Тут все просто: если Фонд молчит, значит, о нём не говорят – значит его не рассматривают как того, кому доверить своё финансовое будущее. Но, несомненно, решающую роль в этом играют показатели доходности.

– А предупреждает ли ваш Фонд о возможной потере дохода при, так называемых, досрочных переходах?

– Обязательно! Более того, такого рода информацию мы доносим не только с сайта нашего Фонда, не только устами наших агентов, но и – со страниц федеральных СМИ. Совсем недавно я говорил об этом широко известной среди наших потенциальных и существующих клиентов газете “Аргументы и Факты”, до этого комментировал подобное “КоммерсантЪ’у”.

К слову, агенты, привлекающие в Фонд, проходя специальные курсы профподготовки, организуемые АО “НПФ Согласие-ОПС”, заучивают текст про возможную потерю инвестдохода практически как “Отче наш”. Мы требуем от каждого из них обязательного информирования потенциальных клиентов об этом и тщательно мониторим исполнение ими этого обязательного правила.

– Насколько легко вашему Фонду добиваться таких результатов?

– Слукавлю, если отвечу, что – просто. Рынок то у нас сейчас сам по себе непростой. Вообще я считаю, что способность проходить через периоды турбулентности – ключевой фактор для любой бизнес-модели НПФ. Считаю, что в самое ближайшее время небольшие игроки уйдут с рынка. Пенсионный сектор, очевидно, уже сейчас идёт по пути консолидации, и, объединившись, крупные частные игроки смогут не только повысить основные бизнес-показатели своей деятельности, но и в целом построить более устойчивую модель.

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