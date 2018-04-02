Сотрудники Росгвардии пойдут под суд в связи с делом о пожаре в Кемерово

Центральный аппарат Росгвардии провел вутренюю служебную проверку, по результатам которой просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает газета «Коммерсант».

Проверка показала, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили к работе в торговом центре неподготовленных охранников. Более того, отмечается, что охрана ТЦ проводилась без лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан, то есть незаконно. Также данный ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, но при этом в договоре на охрану «Зимней вишни» значится пункт о приезде групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки, сообщает издание.

В Росгвардии считают, что в их ведомстве не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК, где будет дана правовая оценка действиям сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля. Следователям, прежде всего, предстоит выяснить «была ли в данных действиях коррупционная составляющая или это преступная халатность».