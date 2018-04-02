«Сумму» подозревают в количестве без качества

Дела слились в дело

Следствие по делу совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых оценивает ущерб для бюджета от их действий в 2,5 млрд рублей. Пока сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД, ФСБ и Росгвардии проводят в 25 регионах России масштабные оперативно-розыскные мероприятия, передает РИА Новости, Тверской суд Москвы избрал братьям меру пресечения в виде ареста.

Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководителя входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова задержаны в рамках расследования дела о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Уголовное дело возбудили по трем статьям. Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве. Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

По данным следствия, глава компании «Интекс» Артур Максидов подозревается в хищении почти 670 миллионов рублей. Сумма же хищений братьев Магомедовых оценивается в 2,5 миллиарда. Как заявил прокурор, эти деньги Зиявудин Магомедов вывел за рубеж и хранит на оффшорных счетах.

«Коммерсантъ» пишет, что расследование в отношении компаний группы «Сумма» и их сотрудников было начато еще в 2014 году и долгое время не касалось совладельцев бизнеса. Всего было открыто семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ). В одно производство они были объединены следователем следственного департамента (СД) МВД Николаем Будило.

Одним из крупных эпизодов дела стало предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018. Компания «Глобалэнергосервис» (входит в «Сумму») подготовила песчаную подушку площадью 22 га на острове Октябрьский, которая после принятия заказчиком подверглась деформации. Представители «Глобалэнергосервиса» утверждают (их позицию подтверждали судебно-строительные экспертизы), что в проекте имелась ошибка, за которую они ответственности не несут. Следствие, со своей стороны, сочло похищенной всю сумму, полученную за некачественные, но его мнению, работы. Схожая отчасти ситуация сложилась при расширении территории петербургского острова Крестовский «Интэксом» (2015-й год, стоимость контракта составила 2,2 млрд руб.). Речь идет о территориях, прилегающих к «Зенит-Арене».

Обыск и выемка документов в рамках объединенного дела прошли также в АО «Якутская топливно-энергетическая компания», во Владивостокском морском торговом порту, сообщает издание.

Судьба и НМТП

На текущий момент все структуры «Суммы» работают в штатном режиме, поэтому пока дело можно рассматривать только в плоскости конкретно двух обвиняемых — братьев Магомедовых, и сопричастных лиц, а не всего их бизнеса, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В какой-то степени это означает, что компании группы продолжат выполнять свои функции еще довольно длительный период времени и не факт, что они вообще пропадут с рынка — после окончания расследования и оглашения приговора структура собственников группы может измениться, что позволит продолжать осуществлять профессиональную деятельность.

Группа «Сумма» является диверсифицированным холдингом, который осуществляет спектр услуг в портовом, транспортном и логистическом, телекоммуникационном, строительном, нефтегазовом бизнесе и сельскохозяйственном секторе. Группа является работодателем для более 10 тысяч человек по всей стране. Среди центральных активов компании можно отметить Объединенную зерновую компанию (ОЗК), Новороссийский морской торговым порт (НМТП), компанию «Трансинжиниринг», объединяющую крупнейшие строительные компании группы, задействованные в глобальных стройках спортивных объектов, а также нефтегазовую компанию «Ятэк».

Кроме того, отмечает аналитик, пока арест братьев не оказал серьезного влияния на настроение фондового рынка, это обусловлено тем, что «Сумма» не публичный холдинг и не связан с западными структурами. Уголовные статьи, по которым предъявлено обвинение, также не дают повода западным участникам рынка поднимать «истерию» о неправомерности действий силовиков вкупе с очередным наездом государства на частный бизнес. С другой стороны обвинения крутятся вокруг строительства стадионов, где будут проходить события мирового масштаба и это в любом случае привлечет внимание западных СМИ.

Интересно будет наблюдать, добавляет Алексей Антонов, в какую сторону будет двигаться судьба НМТП. Есть версии, что ход расследования сильно повлияет на передачу порта в полное ведение «Транснефти», с которой «Сумма» на пару владела портом. Арест Магомедовых практически блокирует завершение сделки по консолидации контроля «Транснефти» над НМТП.

В плоскости уголовной и в гражданской

Вообще же, уверен управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев, в ближайшее время речь пойдёт не о конфискации имущества, а об удовлетворении гражданского иска в рамках уголовного дела. «С учётом того, что защита предлагала 2,5 млрд в качестве суммы залога, могу предположить, что даже если гражданский иск будет удовлетворён, то Магомедовы сразу исполнят приговор в этой части. Могу также предположить, что Магомедовы уже сейчас перечислят эти денежные средства в бюджет», — говорит Рустам Курмаев.

С точки зрения закона, указывает юрист, это будет рассматриваться как возмещение ущерба потерпевшему, с политической — как это было уже много раз, разные просители смогут говорить о том, что давайте не будем их наказывать слишком строго или прекратим уголовное преследование. Чем это кончится на практике, покажет только время.

В целом такие дела, связанные с обвинениями в хищении бюджетных средств, могут тянуться очень долго, считает Рустам Курмаев. В данном случае, с учетом тяжести предъявляемых обвинений — до 18 месяцев, ожидает он. «Тяжело судить о приговоре и предрешать его, не будучи ознакомленным с материалами уголовного дела, но осмелюсь предположить, основываясь на практике, что, скорее всего, обвинение в создании преступного сообщества (210 УК РФ) отпадёт, но вполне вероятно, что останется обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ)», — предполагает юрист. Он видит в данном случае основания для привлечения к ответственности за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (свыше 12 млн рублей). Это, говорит Рустам Курмаев, грозит обвиняемым лишением свободы на срок до 10 лет.