Торговым центрам могут запретить быть малым бизнесом

ТПП РФ предлагает при помощи ряда новых критериев оценки запретить торговым центрам получать статус малого бизнеса. Аналитики говорят, что нужен вдумчивый подход к налогообложению, учитывающий загрузку торговых площадей, и полагают, что малый бизнес нисколько не более «пожароопасен», чем крупный, очевидно, имея в виду, что «надзорные каникулы» не означают снижения требований со стороны надзора к владельцам объектов.

«У нас сейчас практически все торговые центры — малый бизнес»

Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает целесообразным разработать дополнительные критерии, позволяющие не допустить случаев, когда такие объекты, как торгово-развлекательные центры, в результате дробления на малые предприятия получают статус малого бизнеса. Данное предложение озвучила вице-президент ТПП Елена Дыбова в ходе заседании предпринимательской платформы «Единой России» на тему трагедии в Кемерово.

«Сейчас ведется работа по разработке дополнительных критериев для тех предпринимателей, которые работают в подобных торговых комплексах. Мы считаем, что когда речь идет о сдаче сотни тысяч квадратных метров в аренду, то здесь не может быть отнесения к категории малый бизнес и, соответственно, получения права на особые условия ведения предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении на сайте ЕР со ссылкой на слова Елены Дыбовой.

Вице-президент ТПП РФ отметила, что несовершенство законодательства позволяет торговым центрам использовать попустительство местных органов власти и задействовать схему, при которой крупные владельцы ТЦ дробят бизнес внутри себя «в так называемый защищаемый малый бизнес, который выводится на другой уровень контроля". «У нас сейчас практически все торговые центры — малый бизнес, потому что это способ получить упрощенное налогообложение, особые условия контрольно-надзорной деятельности», — констатирует Елены Дыбова.

Критерии размера бизнеса в нашей стране вообще не очень четко обозначены, констатирует член президиума организации малого бизнеса «Опора России» Ирина Капитанова. Поэтому при большом желании крупный бизнес превращается в средний, а средний — в малый Очевидно, что эти превращения носят конъюнктурный характер. Трагедия в Кемерово требует принятия решений в разных плоскостях общественной жизни. Но на проблему нужно смотреть исключительно с профессиональной точки зрения.

Зачем владельцы ТЦ получали статус малого бизнеса? Чтобы оптимизировать налогообложение и, вероятно, в некоторых случаях получить льготный кредит, потому как проблема дешевых денег в России стоит действительно остро, объясняет эксперт. Но какое это отношение имеет к противопожарной безопасности? Никакого, уверена Ирина Капитанова. Малый, средний и крупный бизнес обязаны нести ответственность за все, что происходит на их территории.

Осложнит ли такое решение жизнь тысячам владельцев ТЦ? Безусловно, признает эксперт. Во что все это выльется? В повышение арендных ставок, которые в итоги оплатят рядовые посетители ТЦ. Ужесточат налоговое бремя, владельцы поднимут аренду, арендаторы повысят цены на товары и услуги. Платить больше станут граждане. «Не думаю, что этот шаг действительно необходим в современных российских реалиях. Власти должны принимать меры для максимального упрощения ведения бизнеса, а не наоборот», — говорит Ирина Капитанова.

Нужно учитывать загрузку торговых площадей

В России используется около 27 млн кв. м. торговых площадей, из которых ТРЦ составляют чуть более 60%, отмечает эксперт Международного финансового центра Николай Ширяев. Из этих площадей на города-миллионники приходится 61% от всех ТРЦ, большая часть которых построена согласно законодательству и под нужды крупных компаний, в том числе и с участием иностранного капитала. Это не только сетевые ритейлеры, но и строительные организации, работающие на развитие инфраструктуры своих жилых комплексов.

К сожалению, говорит аналитик, в регионах ситуация более плачевна, а сращивание бизнеса и власти усложняет качественные изменения в этом сегменте. На данный момент часть ТРЦ работает без согласований и разрешений, а часть пользуется прорехами в законах, чтобы платить пониженные налоги. Против этого сегмента направлены предложения ТПП и они предполагают безусловную вину МСБ в предложении некачественных торговых площадей, где персонал не может выполнить элементарные действия при самой частой нештатной ситуации – пожаре. К сожалению, здесь присутствует подход к ТРЦ как юридическому лицу, а не зданию повышенной опасности, поэтому с точки зрения ФНС и проверок бизнеса все понятно. А что делать, если ТРЦ действительно подходит под критерии малого бизнеса, но вероятность трагических ситуаций велика – непонятно.

Есть и еще один момент – жадность собственников, продолжает Николай Ширяев. Существует действительно элементарная жадность и желание заработать максимум, приложив минимум, но ведь и сама торговля только начинает оживать, а тем же ТРЦ необходимо платить налоги в полном объеме, невзирая на трудности у их арендаторов. Необходим дифференцированный фискальный подход с учетом загрузки торговых площадей, считает он.

Введение новых норм уберет часть ТРЦ с рынка, как неготовых работать по текущему законодательству, но будут наказаны и люди, там занятые, а также местные покупатели, уверен эксперт. Решение проблемы с ТРЦ, по его мнению, возможно только при изменении подхода к ним, как юридическим лицам, а также введения налогов, согласно загрузке площадей (если она неполная, то льготу можно оставить). Введение проверок для осмотра торговых площадей по крупному бизнесу также упирается в кадровый вопрос, как и с МСБ, поэтому быстро закрыть вопрос не получится.