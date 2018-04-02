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Москва, 02.04.2018

Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

«Expert Online» 2018
  • Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
AP/TASS

Президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

Об этом рассказал журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам такое предложение хозяин Белого дома сделал Путину в ходе их телефонного разговора, который состоялся ещё 20 марта, передаёт РИА Новости.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – подчеркнул Ушаков.

Также он пояснил, почему эта информация получила огласку только сейчас.

«После того разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях — высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать», — подчеркнул Ушаков.

Помимо этого, в СМИ появилась информация, что Трамп в разговоре с Путиным якобы заявил, что Соединенные Штаты победят в гонке вооружений. В частности, телеканал NBC, ссылаясь на двух неназванных чиновников приводил слова американского президента: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу».

Позже выяснилось, что это фейк, и такая тема вообще не поднималась в ходе разговора лидеров двух стран. Так, глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Трамп об этом не говорил. При этом он напомнил, что беседа носила конфиденциальный характер, и российская сторона не склонна придавать гласности её содержание.

В том числе и по этой причине, начиная с 20 марта, вопрос об организации встречи Трампа и Путина не поднимался.

Напомним, президенты США и РФ лично встречались дважды. В июле 2017 года Трамп и Путин провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года они пообщались «на ногах» в ходе саммите АТЭС в Дананге. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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