Украина примет важное решение по строительству «Северного потока-2»

Депутаты Верховной Рады Украины намерены принять постановление относительно строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявили представители фракции «Народный фронт», а также спикер парламента Андрей Парубий. По словам председателя Верховной Рады «незалежной» соответствующий проект постановления может быть рассмотрен уже этой неделе, передаёт агентство «Интерфакс».

В свою очередь лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбака подчеркнул, что депутаты искреннее верят, что на этой пленарной неделе парламент, в конце концов, проголосует за это постановление.

«Мы должны донести всему миру, что доминирование «Газпрома» на рынке опасно. Руководство России никогда не сдерживало своё слово», – резюмировал парламентарий.

Напомним, 27 марта федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2». При этом отмечалось, что в ведомстве не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока-2» по морскому дну на отрезке протяжённостью 31 км.

Позже украинские аналитики заявили, что «Северный поток-2» несёт серьёзную угрозу для их страны. В частности, для Украины функционирование этого трубопровода не только минус 2% ВВП в год и нулевой рост экономики, но и значительный рост тарифов на газ.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.