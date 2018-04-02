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Москва, 02.04.2018

В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

«Expert Online» 2018

До конца понедельника, 2 апреля, в российской столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Согласно информации пресс-службы МЧС РФ, в самое ближайшее время в Москве и области будет очень ветрено – ожидается усиление южного ветра с порывами до 17 метров в секунду, говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий столичное Управление МЧС РФ настоятельно рекомендует москвичам и жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Кроме того, в московском регионе из-за сильного ветра вводится «жёлтый» уровень погодной опасности.

Напомним, шкала цветовых кодов метеоопасности в России включает четыре уровня. «Зеленый» – говорит о том, что опасных явлений не ожидается, «жёлтый» – объявляют при потенциально опасных погодных условиях (осадки, грозы, высокие или низкие температуры, сильны ветер).

При «оранжевом» уровне погодные условия представляют реальную опасность для жителей. «Красный» – объявляют в том случае, если погодная аномалия может привести к человеческим жертвам и вызвать серьезный материальный ущерб.

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