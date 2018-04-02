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Москва, 02.04.2018

В России могут значительно повысить пенсии

«Expert Online» 2018

В нижнюю палату российского парламента внесён законопроект, который устанавливает дополнительную социальную доплату к пенсиям.

Согласно документу, выдержки из которого публикует «Парламентская газета», с 1 января 2019 года размер средней пенсии в России будет составлять 19 166,3 руб. в месяц. Таким образом, если Дума примет этот закон, то средняя пенсия в нашей стране вырастет сразу на 47,9%.

По регионам размер будет варьироваться в зависимости от зафиксированной среднемесячной заработной платы. Например, в Москве средняя пенсия может составить 34 923,3 руб., в Санкт-Петербурге 26 937 руб., в Краснодарском крае — 15 188,3 руб.

Это позволит существенно улучшить социальное положение пенсионеров.

Как отмечают авторы документа, в дальнейшем необходимо будет увеличивать размер доплаты с тем, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до 60-70% среднемесячного заработка по региону, что будет соответствовать мировой практике.

При этом предполагается, что доплата к пенсии в 2019 году будет устанавливаться пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения в месяц (включающая пенсионные и иные выплаты) не достигает 50% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по соответствующему региону.

В настоящее время среднемесячная номинальная начисленная заработная плата фиксируется органами статистики. Для целей установления доплат к пенсиям порядок её исчисления, согласно законопроекту, будет определяться Кабмином РФ.

При изменении размера среднемесячной заработной платы будет производиться соответствующее изменение размера федеральной доплаты к пенсии.

Финансовое обеспечение расходов на выплату дополнительной федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной проектом федерального закона, предлагается осуществлять за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету ПФР в соответствии с бюджетным законодательством. 

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