В России тарифы на услуги ЖКХ будут публиковаться в открытом доступе

Дмитрий Медведев – глава российского правительства – заявил, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должны быть прозрачными и публиковаться в открытом доступе.

По мнению премьер-министра, надо всё обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить.

«Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, в полтора раза дешевле. Тогда можно своим задавать вопрос: а чего у вас это столько стоит?», – цитирует Медведева агентство «Интерфакс».

В свою очередь заместитель главы Кабмина РФ Дмитрий Козак рассказал, что в стандартах раскрытия информации есть такие правила. Но, как он подчеркнул, зачастую одни и те же услуги в однотипных домах в пределах одного населённого пункта отличаются в десятки раз.

На это замечание своего зама, Медведев ответил, что он как премьер-министр предлагает оформить поручение, чтобы можно было сопоставлять то, какие услуги и за какие деньги оказываются, например, в пределах одного муниципалитета.

«Здесь точно не должно быть большой разницы», – резюмировал Медведев.