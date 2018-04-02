Число граждан-банкротов выросло в полтора раза

За первые три месяца 2018 года численность физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанных в России банкротами выросла до 8 тысяч 966 человек.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, это в 1,5 раза больше, чем в первом квартале 2017 года, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом отмечается, что за этот же период число потенциальных банкротов увеличилось, по оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 6%.

Кроме того, отмечается, что количество введённых судами процедур реструктуризации долгов выросло в первом квартале 2018 года к аналогичному кварталу предыдущего года сразу на 21% - до 2 тыс. 125. Их доля в общем количестве процедур несостоятельности снизилась до 19% с 23%.

Также растет количество сообщений о завершении процедуры реализации имущества граждан-банкротов. При этом лидерами по числу личных банкротств в первом квартале 2018 года стали Москва, где несостоятельными признаны 757 человек, Подмосковье (552), Башкирия (431), Санкт-Петербург (440), и Краснодарский край (310).

Всего с 1 октября 2015 года, за время существования в РФ института банкротства граждан, несостоятельными признаны 59 тыс. человек.