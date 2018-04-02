В Сочи загорелся пятиэтажный дом, пожару присвоен повышенный ранг сложности

Вечером 2 апреля в Сочи загорелся пятиэтажный дом.

Пожар полыхает в самом центре города, проводится экстренная эвакуация жителей, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу регионального Управления МЧС РФ, ориентировочная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Для борьбы с огнём подано четыре ствола «Дельта». Здесь же находятся представители всех экстренных служб города-курорта, а также кареты «Скорой помощи». Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

О причинах его возникновения пока не сообщается. Также нет информации о пострадавших.