Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 02.04.2018

В Сочи загорелся пятиэтажный дом, пожару присвоен повышенный ранг сложности

«Expert Online» 2018

Вечером 2 апреля в Сочи загорелся пятиэтажный дом.

Пожар полыхает в самом центре города, проводится экстренная эвакуация жителей, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу регионального Управления МЧС РФ, ориентировочная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Для борьбы с огнём подано четыре ствола «Дельта». Здесь же находятся представители всех экстренных служб города-курорта, а также кареты «Скорой помощи». Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

О причинах его возникновения пока не сообщается. Также нет информации о пострадавших.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
    Реклама

    TOP

    1. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    2. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.
    3. Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
      Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку