Аналитики раскритиковали слова Трампа о рубле

Эксперты сочли беспочвенными обвинения президента США Дональда Трампа в российскую сторону в том, что страна намеренно снижает курс национальной валюты по отношению к доллару. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее, американский лидер обвинил Россию и Китай в манипуляциях с девальвацией валют. Об этом Трамп в частности написал на своей странице в Twitter. Он заявил, что «подобное поведение неприемлемо».

Однако, по мнению аналитиков издания, обвинение звучит нелогично, поскольку падение курса рубля вызвано скорее политикой США, а не России.

«Слова президента о курсе валют бессмысленны. Можно утверждать, что ослабление российской валюты — результат не манипуляций со стороны России, а действий самих США», — рассказал Bloomberg глава компании International Capital Strategies и бывший член правления МВФ Дуга Редикера.

Напомним, в апреле Америка ввела новые санкции против России. Так называемый «кремлевский список» пополнили фамилии нескольких российских бизнесменов и связанных с ними компаний.

После удара по Сирии 14 апреля постпред при ООН Никки Хейли сообщила о планах по введению новых санкций против российских компаний, связанных с работой в Сирии.