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Москва, 20.04.2018

Аналитики раскритиковали слова Трампа о рубле

«Expert Online» 2018

Эксперты сочли беспочвенными обвинения президента США Дональда Трампа в российскую сторону в том, что страна намеренно снижает курс национальной валюты по отношению к доллару. Об этом сообщает  Bloomberg.

Ранее, американский лидер обвинил Россию и Китай в манипуляциях с девальвацией валют. Об этом Трамп в частности написал на своей странице в Twitter. Он заявил, что «подобное поведение неприемлемо».

Однако, по мнению аналитиков издания, обвинение звучит нелогично, поскольку  падение курса рубля вызвано скорее политикой США, а не России.

«Слова президента о курсе валют бессмысленны. Можно утверждать, что ослабление российской валюты — результат не манипуляций со стороны России, а действий самих США», — рассказал Bloomberg  глава компании International Capital Strategies и бывший член правления МВФ Дуга Редикера.

Напомним, в апреле Америка ввела новые санкции против России. Так называемый «кремлевский список» пополнили фамилии нескольких российских бизнесменов и связанных с ними компаний.

После удара по Сирии 14 апреля постпред при ООН Никки Хейли сообщила о планах по введению новых санкций против российских компаний, связанных с работой в Сирии.

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