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Москва, 20.04.2018

Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ЧМ - 2018 по футболу

«Expert Online» 2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержала  бойкот чемпионата мира по футболу, который должен состоятся летом  2018 года в России. FA  не станет  отправлять в Россию дополнительный персонал, сообщает Daily Mail.

Первоначально планировалось, что матчи британской сборной посетят представители совета FA, однако, в английской ассоциации решили проявить солидарность с руководством страны и отправить в Россию только основной персонал сборной.

На чемпионат миру от ассоциации прибудут лишь директор Мартин Гленн и председатель FA Грег Кларк. Решение было принято на совещании ассоциации. На играх за выход из группы ожидается минимальное количество представителей английской стороны. На заключительном матче группового турнира с командой Бельгии, который состоится  28 июня в Калининграде, прибудет еще несколько представителей сборной Англии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявляла, что Лондон сокращает количество делегатов на чемпионате мира из-за инцидента со Скрипалями, когда Британия бездоказательно обвинила в произошедшем Россию.   

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