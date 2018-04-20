Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ЧМ - 2018 по футболу

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержала бойкот чемпионата мира по футболу, который должен состоятся летом 2018 года в России. FA не станет отправлять в Россию дополнительный персонал, сообщает Daily Mail.

Первоначально планировалось, что матчи британской сборной посетят представители совета FA, однако, в английской ассоциации решили проявить солидарность с руководством страны и отправить в Россию только основной персонал сборной.

На чемпионат миру от ассоциации прибудут лишь директор Мартин Гленн и председатель FA Грег Кларк. Решение было принято на совещании ассоциации. На играх за выход из группы ожидается минимальное количество представителей английской стороны. На заключительном матче группового турнира с командой Бельгии, который состоится 28 июня в Калининграде, прибудет еще несколько представителей сборной Англии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявляла, что Лондон сокращает количество делегатов на чемпионате мира из-за инцидента со Скрипалями, когда Британия бездоказательно обвинила в произошедшем Россию.