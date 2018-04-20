По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи, продление программы внешней помощи для Греции невозможно. Как заявил чиновник СМИ в кулуарах весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, в принципе не существует другого сценария, кроме своевременного и успешного прекращения греческой программы помощи.

По мнению Пьера Московичи, окончание действия программы помощи будет означать, что кризис в Греции закончился. При этом, уверен еврочиновник, «греки будут рады узнать, что страна вышла из кризиса и способна на экономический рост и создание рабочих мест». Как напоминает агентство ТАСС, Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года – стране трижды оказывалась помощь международных институтов в обмен на жесткие меры, связанные с бюджетной дисциплиной. Первые две программы были доведены до завершения. Третья программа должна закончиться в августе 2018 года, после чего Греции предстоит вернуться на рынки заемного капитала.

Мировой финансово-экономический кризис 2007–2009 годов нанес урон экономике Греции из-за которого ВВП демонстрировал просадку почти десять лет, напоминает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. В 2008 году падение до –0,3%, уже в 2011 году до –9,1%, в 2016 умеренное восстановление к –0,2% и вот в 2017 году рост экономики составил «немыслимые» 1,4%. При этом официальная безработица выросла с 7,8% в 2008 году до 24,9% в 2015-м, а доля бедного населения Греции за период кризиса выросла на 7,5%, до 35,6%.

Восстановление экономики страны вместо дефолта стало возможным благодаря вливаниям и поддержке внешних траншей. Вся программа за восемь лет составила 86 млрд евро и завершится в августе текущего года. Однако, несмотря на восстановление, стране нужно создать некую «подушку безопасности наличных денег» для чего кредиты будут поступать и далее. Уже сейчас известно, что Европейский стабилизационный механизм одобрил выделение Грации новых кредитов на сумму 6,7 млрд евро.

На самом деле, отмечает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский, проблемы стран PIIGS никуда не делись. История их возникновения и столь же неожиданного ухода в тень – это лишний пример предвзятости официального медийного пространства. Если говорить о Греции, то прекращение помощи со стороны МВФ продиктовано не столько магическим улучшением её финансовых и фискальных параметров, а сжатием бюджета самого МВФ из-за сокращения взносов со стороны стран-доноров.

Из положительных моментов эксперт отмечает лишь то, что у Греции образовался бюджетный профицит в размере 3,7 % ВВП – лучший результат среди стран PIIGS. Но это удалось ей нелегко: сокращены пособия по безработице и инвалидности, урезаны пенсии, Греция превратилась из некогда процветающей страны классического западноевропейского капитализма в «сестру Болгарии или Румынии» по уровню жизни простых людей. Между прочим, тот же МВФ понизил прогноз роста ВВП Греции на 2018 г. с 2,7 % до 2 %: при столь сильном падении потребительского спроса, обусловленном программами фискального ужесточения («austerity») это будет представлять реальную проблему в ближайшие годы.

Что касается госдолга Греции, то в 2012 году, когда произошла его принудительная реструктуризация (из-за которой пострадали многие глобальные фонды, имевшие в своих портфелях греческие облигации), он упал до 160 % ВВП. Однако с тех пор он вновь вырос почти до 180% ВВП. И, указывает Владимир Рожанковский, «я не слышал о разработке каких-либо прорывных методов, которые могли бы резко улучшить эту ситуацию».