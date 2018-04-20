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Москва, 20.04.2018

Иран пообещал США «неприятные последствия» из-за ядерной сделки

«Expert Online» 2018

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что  Вашингтону будет «неприятно», если США выйдут из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, сообщает РБК.

Дипломат считает неприемлемым отказ от всеобъемлющего плана действий. Заявление сделано в Нью-Йорке, куда он приехал, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Разумеется, меры, которые Исламская Республика примет, и реакция международного сообщество, которую оно покажет, будет очень неприятными для американцев», — сказал Зариф. Он уверен, что США ведут неправильную политику, которая может подвести Ближний Восток к опасной черте, особенно в Сирии.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о возможном выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, в случае, если в нее не будут внесены изменения в ближайшее время. По словам Пенса, Тегеран продолжает разрабатывать баллистические ракеты и поддерживает терроризм.

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