Китай и США ищут союзников в торговой войне

Никто, в том числе в Пекине и Вашингтоне, не спорит с тем, что чем дольше продлится торговая война между Китаем и Америкой, тем больший вред будет нанесен мировой экономике. Тем не менее, конфликт, по всеобщему мнению, продлится долго, потому что, по крайней мере, сейчас никто не собирается уступать.

Много будут говорить о торговой войне, разворачивающейся между Америкой и Китаем, и на встрече главных финансистов, которую проводит на этой неделе в Вашингтоне МВФ. Участники встречи, включая министров финансов и председателей Центробанков G20, конечно, попытаются уговорить соперников помириться. Что же касается самих воюющих сторон, то они попытаются привлечь на свою сторону как можно больше стран, чтобы чувствовать себя увереннее на переговорах.

Кстати, энергичные попытки собрать побольше союзников свидетельствуют о том, что ни в Пекине, ни в Вашингтоне не рассчитывают на скорое урегулирование конфликта.

«Между двумя крупнейшими экономиками планеты сейчас идет борьба и за то, кто привлечет на свою сторону больше союзников»,- объяснил агентству Bloomberg Дэвид Доллар, сейчас сотрудник Брукингского института, а в 2009-13 гг. представитель Министерства финансов США в Китае.

К примеру, стороны энергично борются за Индию и Японию. Совсем недавно прошла информация о торговых переговорах между Пекином и Токио, первых за восемь лет, и Пекином и Дели. Индия и Япония сильно пострадали вместе с Китаем из-за американских тарифов на сталь, поставляемую в Америку.

Вашингтон, конечно, не намерен отдавать Индию и Японию без борьбы. Основной темой переговоров, между Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, стала торговля.

«Растущая экономическая мощь Китая в сочетании с тем, что США все больше превращаются в ненадежного партнера, подталкивает страны с разных континентов в экономические объятия Пекина»,- уверен Эсвар Прасаж, бывший глава представительства МВФ в Китае, а сейчас профессор университета Корнелла.

Естественно, несмотря на «ненадежность» Вашингтона у него тоже есть немало козырей в гонке за союзниками. Американцы, например, заручились поддержкой европейских стран и Японии в декабрьском заявлении ВТО, в котором содержится жесткая критика в адрес Поднебесной по поводу перепроизводства в ряде отраслей китайской экономики и кражи китайскими компаниями технологий. ЕС и Токио также поддержали Америку при разбирательстве в ВТО вопроса выдачи в Китае лицензий на технологии.

«Я называю это торговой коалицией по желанию»,- заявил журналистам Ларри Кудлоу, глава Национального экономического совета США.

На состоявшейся в Буэнос-Айресе 19-20 марта встрече G20 организация решила придерживаться нейтралитета в конфликте между США и КНР, подчеркнув лишь, что торговля и инвестиции являются «важными двигателями» роста глобальной экономики.

По мнению бывшего сотрудника МВФ Томаса Бернеса, отдельные страны, которые имеют основания критиковать США, не делают сейчас этого, потому что добиваются исключений из объявленных американцами тарифов на сталь и алюминий. Этот момент достаточно четко просматривается в переговорах между Абэ и Трампом. Такая же ситуация и у Ангелы Меркель, которая собирается в Вашингтон с визитом в конце апреля.

Конфликт между двумя ведущими экономическими державами планеты ставит МВФ в неловкое положение.

«Углубление противоречий в торговле между США и Китаем осложнит жизнь для многих стран,- объясняет старший партнер Chatham House Asia Programme в Гонконге Тим Саммерс.- В интересах третьих стран избегать становиться на сторону одного их соперников в торговой войне, но ни у кого из них нет достаточно сил, чтобы заставить Вашингтон занять более примирительную позицию».