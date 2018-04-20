Пентагон прокомментировал действия военных РФ во время удара США по Сирии

Во время удара 14 апреля западной коалиции во главе с США по Сирии российские военные «вели себя профессионально», не угрожая ВМС Соединенных Штатов. Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

«Мы не чувствовали угрозы ни в какой момент. На самом деле никаких угроз во время этого удара русские не транслировали», - рассказал Маккензи, добавив, что российские военные действовали профессионально, соблюдая «правила дорожного движения» на море».

Генерал подтвердил, что военные двух стран постоянно были на связи по средствам спецканалов по предотвращению конфликтов, действующим между сторонами, вовлеченными в военные действия.

Ранее американские СМИ, сообщали, что российские подлодки класса «Палтус» и «Варшавянка» «играли в кошки-мышки» с британской субмариной класса Astute, заставляя ее маневрировать. В результате, она не смогла нанести удар по Сирии.