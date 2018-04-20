Подготовка встречи Путина и Трампа еще не началсь

В Москве серьезно отреагировали на прозвучавшее некоторое время назад предложение Трампа провести встречу лидеров США и России в Вашингтоне. Президент Путин готов к ней, заявил министр иностранных дел Лавров агентству РИА-Новости. "Слово вылетело" - так он охарактеризовал публичное подтверждение намерения провести встречу со стороны Трампа.

О самом саммите президенты договорились в ходе телефонного разговор. Позднее Дональд Трамп предложил столицу США в качестве места проведения встречи.

Однако, по словам Сергея Лаврова, подготовка саммита как таковая пока еще не идет, отмечает агентство. "Как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем", - пообещал министр, напомнив, что Трамп неоднократно за последнее время выражал готовность "решать вопросы" и иметь хорошие отношения с Россией.