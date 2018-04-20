Парадоксы русского пития

Передовой опыт

По данным, опубликованным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которые ссылается «Коммерсантъ», россияне стали реже употреблять алкоголь, причем это коснулось как магазинных напитков, так и «самопальных». Главным фактором снижения, по мнению экспертов, является грамотная политика российского Минздрава — ограничение времени и мест продажи спиртных напитков и их рекламы в СМИ.

Так, по данным ВОЗ, в 2016 году уровень потребления алкоголя в РФ составил 11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет (в 1991 году — 12,2 л; пик потребления, по данным ВОЗ, пришелся на 2006 год — 17,1 л). В ВОЗ заявляют, что их статистика включает в себя данные об официальном, домашнем, а также контрабандном и суррогатном алкоголе.

«В перспективе мы хотели бы сделать опыт РФ доступным для других стран со схожими вызовами», — заявила изданию Карина Феррейра-Боргес, глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Борьба за интернет

Важен в то же время вопрос о том как это сказывается на бизнесе производителей и продавцов алкогольной продукции.

Основные факторы, влияющие на снижение доходов производителей пива и крепкого спиртного — продуманная стратегия Минздрава по популяризации здорового образа жизни, законодательные ограничения по продаже алкогольных напитков после 11 вечера в торговых точках, а также информационный фон, который все же приостанавливает граждан от приобретения алкоголя сомнительного качества через интернет, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Кстати, добавляет он, с последним каналом продажи — интернетом, сейчас активно борется Минздрав, проталкивая идею запрета на дистанционную продажу дешевой спиртосодержащий продукции.

Однако в других ведомствах, видимо, чтобы поддержать ритейлеров, продвигается идея поэтапной легализации интернет-продаж алкоголя, говорит аналитик. В частности с 1 января 2019 года можно будет продавать легкие напитки, такие как вино, игристое вино и шампанское с защищенным географическим указанием, а также пиво и пивные напитки, сидр и медовуху. При этом, чтобы огородить граждан от подделок, такие разрешения могут получать только производители и дистрибъюторы. В какой-то степени это может слегка поднять статистику по общему уровню потребления алкоголя и сделать его покупку более доступной, чем сейчас.

Между тем, отмечает Алексей Антонов, статистика ВОЗ за 2016 год, как они сами указывают, не могла не измениться. Так, например, по данным 1 квартала 2018 года, россияне все же поддержали производителей спиртного. По подсчетам Национального союза защиты прав потребителей, за обозначенный период объем розничных продаж водки вырос на 8,5% по отношению с аналогичному периоду 2017 года. В целом объем розничных продаж алкогольной продукции без учета пива и пивсодержащих напитков вырос на 10,8% и составил 48,79 млн дал. Объем розничной продажи вин рос также на 7,7% и составил 11,3 млн дал, продажи коньяка стали наиболее высокими — рост на 13,8% до 2,68 млн дал.

Пить стали легальнее

При этом за 2017 год розничные продажи алкоголя действительно снижались, но это по данным Нацсоюза, потому что в Росстате подсчитывали, что потребление росло за прошлый год на 2,45%, указывает Алексей Антонов. В целом на продавцах смена настроений потребителей сказывается, но — не серьезно, поскольку крупные сети умеют грамотно корректировать стратегию продаж. Они используют различные инструменты для управления настроениями потребителя и могут достичь определенных показателей за счет рекламных кампаний и скидочных предложений. Также большой прирост продаж алкоголя традиционно вспыхивает в период длинных праздников, и они регулярно отыгрывают просадку в обычные месяцы.

Важно добавить, говорит аналитик, что в результате активной государственной борьбы с нелегальными производителями, с момента введения системы ЕГАИС, а также ликвидации схем производства водки без уплаты акцизов, легальные продавцы с 2016 года отмечали рост продаж. Так за 2016 год в РФ впервые были отмечены рост производства водки и росте розничных продаж — на 16% до 73,2 млн дал. В 2017 году производство также росло, прибавив свыше 10%. Хуже обстоят дела у производителей пива. Здесь рынок действительно падает уже не первый год и для ключевых игроков это, к сожалению, пока бесповоротная ситуация, поскольку велика доля конкуренции со стороны крафтовых производителей, а также со стороны популяризации ЗОЖа.

Заработали рыночные стимулы

Как ни странно, снижение потребления алкогольной продукции в целом по стране оказывает на рынок стимулирующее воздействие, отмечает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Казалось бы, ситуация парадоксальная, но это только на первый взгляд. По итогам прошлого года, несмотря на продолжающийся тренд на снижение объемов потребляемого населением алкоголя, производство спиртосодержащих напитков в очередной раз продемонстрировало рост. Если в докризисном 2014 году было произведено 166,3 тыс декалитров спиртного, то в 2017 этот показатель превысил 186,6 тыс. декалитров. При этом водки произведено 79,7 тыс. декалитров против 66,2 тыс. в 2014 году, коньяка — 8,4 тыс. против 6,8 тыс.

То есть, объясняет эксперт, в общем-то объемы производства крепких спиртных напитков ни коим образом от снижения потребления не пострадали. Более того, российский производитель спиртного от кризиса в общем-то выиграл. Девальвация рубля и снижение реальных располагаемых доходов существенно изменили структуру спроса, что сказалось на структуре рынка: в частности сократились объемы импорта на прилавках, и если в 2014 году в нашу страну было ввезено алкоголя на сумму 3,4 млрд долларов, то в 2017 — всего на 2,4 млрд долларов.

Кроме того население, хотя и сократило потребление алкоголя в целом, по факту трезвее не стало, перейдя на напитки покрепче, на что прямо указывает изменение структуры предложения, следующего за спросом: при сокращении объемов производства слабоалкогольных напитков крепостью менее 9% c 17,1 тыс. декалитров в 2014 до 6,4 тыс в 2017, а так же игристых вин, существенно выросло производства крепкого алкоголя. То есть, грубо говоря, в ВОЗ поспешили поставить Россию в пример другим: меньше россияне стали пить только в литрах, при этом расходы россиян на спиртное выросли.

В прошлом году, обращает внимание Илья Жарский, государственный акциз был поднят до 523 руб. за литр, цены производителей при этом выросли до 1 123 руб. за декалитр, розничная цена усредненной бутылки водки поднялась за год на 3,8%. По факту, государство за счет роста акциза и производитель за счет повышения стоимости своей продукции, а также перехода к производству крепкого и более дорогого алкоголя свои доходы увеличили.