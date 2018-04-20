Похоже, ОПЕК и нефтедобывающие страны, не входящие в нефтяной картель, все же победили в войне с американскими сланцевиками, которую они с переменным успехом ведут уже более трех лет. Кроме соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+, «традиционным» нефтяникам помогли и проблемы, возникшие в главном сланцевом бассейне США – Пермианском.

Еще несколько месяцев назад о проблемах в Пермианском месторождении нефти в США, крупнейшем бассейне сланцевой нефти на планете, говорили только сами сланцевики. Сейчас эти проблемы обсуждает весь нефтяной рынок. Все больше утверждается мнение, что сланцевики оказались не так сильны, как все думали.

У компаний, добывающих «черное золото» в Пермианском бассейне, не одна, а целый комплекс проблем. Кроме объективных проблем, с которыми сталкиваются весь нефтяной сектор – рост цен на оплату работников, бурильных установок и услуг, землю; у сланцевиков, считают аналитики компании Rystad Energy, подготовившие обстоятельное исследование о положении дел в сланцевом секторе, есть и специфические проблемы. В первую очередь, это мощность насосов и песок, используемый для фрекинга. Во время бурения скважин насосные станции закачивают под землю воду, песок и химические вещества для гидравлического разрыва пласта. Стремительно увеличивающиеся темпы бурения вызывают резкий рост спроса на сверхмощные насосные станции, что приводит к их дефициту.

На грани серьезного кризиса и рынок песка, используемого в процессе фрекинга. Одна проблема тащит за собой другую. Необходимость поставок таких громадных объемов песка требует очень большого количества грузовиков, что в свою приводит к напряжению в секторе грузовых перевозок. Многие тысячи тяжелых грузовиков, снующих по дорогам взад-вперед, изнашивают дорожное покрытие. Это в конечном итоге так же, как дефицит грузовиков, способствует усилению дефицита песка. Нечто подобное произошло несколько лет назад в бассейне Eagle Ford. Там дороги тоже оказались сильно разбиты, но закрывать их на ремонт по понятным причинам никто не торопится.

К тому же, сейчас транспортная проблема состоит даже не столько в качестве дорог, сколько в их количестве. Их просто не хватает, в результате во многих местах Пермианского бассейна регулярно возникают пробки.

Перечисленные проблемы, конечно, важны, но главной проблемой сланцевиков, работающих в Пермианском бассейне, авторы исследования считают пропускную способность трубопроводов. В мае добыча нефти в бассейне должна достигнуть, по данным Wall Street Journal и Goldman Sachs, в среднем 3,078 млн бар./сутки. Между тем, трубопроводы уже сейчас работают на пределе. Нефть, которую не удается вывезти посредством трубопроводов, приходится вывозить цистернами. Это не только значительно дороже, но и опять же усилит нагрузку на дороги и осложнит ситуацию на них.

Эти и другие менее важные проблемы неизбежно повысят себестоимость сланцевой нефти, добываемой в Пермианском бассейне. Аналитики в WSJ считают, что в этом году расходы сланцевиков, работающих в крупнейшем бассейне сланцевой нефти, могут вырасти на 15%.

Не исключено, что нефтяникам придется ограничивать объемы добычи нефти или даже закрывать скважины. Процесс в определенной мере уже идет. Так, количество скважин в Пермиане, бурение в которых начато, но по разным причинам не закончено, в марте взлетело по сравнению с началом года на 14% до 3044.

В конце исследования Rystad Energy упоминается еще одна проблема сланцевиков – природный газ, вырывающийся из скважин. Поскольку газопроводов для его удаления нет, его приходится сжигать, но на объемы сжигаемого газа существуют ограничения. Так что газ вполне может стать еще одной причиной, заставляющей нефтяников закрывать скважины.

Справиться с каждой из перечисленных выше проблем нелегко, а со всеми сразу – крайне трудно. Эти проблемы существенно ограничивают рост добычи сланцевой нефти в Пермианском бассейне, который, кстати, является главным источником роста добычи нефти на планете.