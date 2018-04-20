«Трамп возвращает нас к неоколониальным отношениям»

На Кубе ушла эпоха Кастро, продолжительностью более полувека. Рауля Кастро на посту президента сменил бывший вице-президент Кубы Мигель Диаз-Канель.

Нет сомнений, в том, что Диаз-Канель продолжит курс братьев Кастро. А Рауль Кастро несмотря на преклонный возраст (через полтора месяца он отметит 87-й день рождения) явно не торопится стать пенсионером. Он до 2021 года будет оставаться первым секретарем компартии, единственной и, естественно, правящей партии на Острове свободы.

В своей первой речи в качестве бывшего президента Кубы, Рауль Кастро, обрушился с обвинениями на Дональда Трампа за его внешнюю политику по отношению к Кубе и ее союзникам. Рауль Кастро заявил, что Трамп пытался восстановить “неоколониальные” отношения Америки и Острова Свободы. Он сказал, что после исторического восстановления дипломатических отношений между США и Кубой, инициированного им и Бараком Обамой, США вновь пытаются изолировать Кубу и ее союзников.