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Москва, 20.04.2018

«Трамп возвращает нас к неоколониальным отношениям»

«Expert Online» 2018
  • «Трамп возвращает нас к неоколониальным отношениям»
Zuma\TASS

На Кубе ушла эпоха Кастро, продолжительностью более полувека.  Рауля Кастро на посту президента сменил бывший вице-президент Кубы Мигель Диаз-Канель.

Нет сомнений, в том, что Диаз-Канель продолжит курс братьев Кастро. А Рауль Кастро несмотря на преклонный возраст (через полтора месяца он отметит 87-й день рождения) явно не торопится стать пенсионером. Он до 2021 года будет оставаться первым секретарем компартии, единственной и, естественно, правящей партии на Острове свободы.

В своей первой речи в качестве бывшего президента Кубы, Рауль Кастро, обрушился с обвинениями на Дональда Трампа за его внешнюю политику по отношению к Кубе и ее союзникам. Рауль Кастро заявил, что Трамп пытался восстановить “неоколониальные” отношения Америки и Острова Свободы. Он сказал, что после исторического восстановления дипломатических отношений между США и Кубой, инициированного им и Бараком Обамой, США вновь пытаются изолировать Кубу и ее союзников.
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