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Москва, 20.04.2018

Турция забрала свой золотой запас из США

«Expert Online» 2018
  • Турция забрала свой золотой запас из США
ИноСМИ

Центральный банк Турции  в прошлом году вывел весь золотой запас страны из США. Решение было принято из-за ухудшения отношений с Вашингтоном, сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Турции. Уточняется, что в Федеральном резерве США хранилось примерно 28,7 тонны драгметалла.

Анкара направила часть золота, выведенного из США в Европу в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии, большая часть вернулась на родину.  

ТАСС сообщает, что в отчетах ЦБ Турции за 2016 год о количестве драгметалла, хранящегося  в Федрезерве США, значится цифра в 28 тысяч 689 килограммов. В графе за 2017 год уже стоят прочерки. Отмечается, что общий объем золотого резерва Турции составляет 564,6 тонны или более 20 миллиардов долларов.

Напомним, что в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. Информация основана на данных World Gold Council. Только за сентябрь прошлого года запасы золота РФ выросли на 34,6 тонн, составив 1778,9 тонны. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.

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