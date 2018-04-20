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Москва, 20.04.2018

В МИД РФ опасаются прекращения прямого авиасообщения между Россией и США

«Expert Online» 2018

В МИД России опасаются, что  прямое авиасообщение между Россией и США может быть прекращено из-за визовых проблем у экипажей «Аэрофлота». «Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения», - говорится в комментарии департамента информации и печати российского министерства иностранных дел.

В сообщении уточняется, что российские экипажи «Аэрофлота» к данному моменту испытывают проблемы с получением виз. Эта российская авиакомпания единственная, которая совершает регулярные рейсы между Россией и США.

Напомним, «Аэрофлот» столкнулся с проблемами при получении виз для экипажей из-за ухудшающихся политических отношений между Москвой и Вашингтоном. Пилотам предложено вместо посольства США в Москве записываться на собеседование в дипмиссии в других странах.

 

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