Google заблокирован в России Роскомнадзором

В борьбе с Телеграм Роскомнадзор добрался до основного сайта компании Google заблокировав IP-адреса сайта www.google.com и www.google.ru.

В выгрузке для операторов ведомство обозначило именно адреса американского сервиса. Адреса попали в так называемое «резиновое» решение о блокировке «27−31−2018/» от 2018−04−16, в него, в частности, помещаются адреса нецензурирующих VPN.

Среди IP-адресов заблокированы 74.125.131.101 64.233.165.106. Инициатором обозначена Генпрокуратура.

По данным сайта DownDetector наблюдается высокая активность жалоб от пользователей из России на недоступность сервисов крупнейшего мирового поисковика.