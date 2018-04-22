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Москва, 22.04.2018

Google заблокирован в России Роскомнадзором

«Expert Online» 2018

В борьбе с Телеграм Роскомнадзор добрался до основного сайта компании Google заблокировав IP-адреса сайта www.google.com и www.google.ru. 

В выгрузке для операторов ведомство обозначило именно адреса американского сервиса. Адреса попали в так называемое «резиновое» решение о блокировке «27−31−2018/» от 2018−04−16, в него, в частности, помещаются адреса нецензурирующих VPN. 

Среди IP-адресов заблокированы 74.125.131.101  64.233.165.106. Инициатором обозначена Генпрокуратура.

По данным сайта DownDetector наблюдается высокая активность жалоб от пользователей из России на недоступность сервисов крупнейшего мирового поисковика.

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