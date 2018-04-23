Быстринский ГОК начал продажи концентрата в КНР

Быстринский горно-обогатительный комбинат произвел отгрузку первой партии продукции: 1,5 тыс. тонн медного концентрата отправлены контрагентам компании в Китай. До конца апреля будут отгружены еще 3 тыс. тонн.

«Мы считаем поставку первой партии медного концентрата очень важным шагом в развитии всего Быстринского проекта и свидетельством успешной реализации поставленных перед горно-обогатительным комбинатом задач», — заявил первый вице-президент, операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. — «В ближайшие месяцы комбинат планирует отправить потребителям и первую партию железорудного концентрата». По словам руководителя глобальных продаж «Норникеля» Маркуса Мойрера, на медный и магнетитовый концентрат уже заключены долгосрочные контракты.

Вывод Быстринского ГОка на проектную мощность ожидается в 2019 году. Комбинат будет производить ежегодно около 3 млн тонн магнетитового концентрата и 260 тыс. тонн медного концентрата. В перспективе планируется также производство золотосодержащего (гравитационного) концентрата с последующим обогащением на собственных мощностях.

По словам старшего вице-президента — руководителя блока сбыта, коммерции и логистики компании «Норникель» Сергея Батехина, приоритетным рынком сбыта продукции предприятия является Китай. Напомним, что комбинат расположен в 90 км от российско-китайской границы.

По словам Маркуса Мойрера, целевыми рынками для комбината также являются Япония и Южная Корея. Кроме того, компания прорабатывает вопрос о сбыте продукции на внутреннем российском рынке. Он отметил, что преимуществом Быстринского ГОка является его близость к Транссибу: «Например, мы можем напрямую доставлять концентрат в коммерческие порты на Дальнем Востоке, что дает нам большую гибкость для распределения концентрата на различные рынки».