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Москва, 23.04.2018

ЦБ РФ ожидает резкий рост зарплат бюджетников

«Expert Online» 2018

В 2018 году средняя заработная плата работников бюджетных организаций может вырасти на 13-15% и превысить прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. Об этом говорится в обзоре Центробанка "О чем говорят тренды", сообщает РИА Новости.

Рост зарплат объясняется повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента. 

С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тысяч рублей, в результате чего, по прогнозам экспертов, оплата труда бюджетников вырастет на 1,5-2,9 процентного пункта.

Коммерческие организации также увеличат зарплаты сотрудникам, но уже из-за кадрового дефицита и конкуренции за квалифицированных работников, говорится в обзоре. Речь идет о нефтеперерабатывающей отрасли, сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также производстве автотранспортных средств.

Положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019 году индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около 4%, отмечается в документе.

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