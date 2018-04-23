Дом Montblanc обновляет свою коллекцию аксессуаров из цветной кожи, добавляя в нее новые модели и используя для отделки эффект «тампонато»

Meisterstück Selection Sfumato — это уникальная коллекция усовершенствованных кожаных изделий, отличающихся особой окраской и современным утонченным стилем. В них старинные традиции сочетаются со стремлением Дома Montblanc к профессиональному мастерству и инновациям. Спустя три года после первого появления коллекции кожаных изделий с элегантной патиной, вдохновленной техникой живописи «сфумато», распространенной в эпоху Ренессанса, эта серия была переосмыслена: в нее вошли аксессуары, оформленные с использованием новой техники — «тампонато», в которой мастер придает всей поверхности мягкой телячьей кожи неровный матовый тон. Аксессуары представлены в изысканном сером, классическом коричневом или привлекательном темно-бирюзовом цвете в сочетании с подкладкой, украшенной «змеиным» узором. Кожа, выделка которой проводится в лучших ремесленных традициях, проходит процесс очищения с водой и паром, который улучшает естественный зернистый рисунок материала и обеспечивает устойчивость к появлению складок. После сушки кожи мастер окрашивает материал губкой вручную, чтобы придать ему более темный оттенок и создать эффект мягкого неровного тона, называемый «тампонато». Эстетическое оформление этих разноцветных кожаных шедевров великолепно соотносится с невероятной функциональностью и наделяет кожаные аксессуары Meisterstück Selection Sfumato ярким современным и непринужденным характером. Широкий ассортимент, разработанный в соответствии с требованиями современного образа жизни, включает в себя 19 моделей сумок и 22 модели бумажников и других аксессуаров. Все эти изделия отличаются новыми интересными функциями и привлекательной отделкой деталей, в том числе треугольной строчкой и элегантным треугольным дизайном на боковых сторонах каждой сумки.

предоставлено пресс-службой



Новые модели Meisterstück Selection Sfumato, призванные стать идеальными спутниками для выполнения повседневных задач, предлагают пользователям оптимальное внутренне пространство с акцентом на комфорт и функциональность:

Портфель и сумка для документов снабжены плечевым ремнем, полностью изготовленным из кожи: эта универсальная деталь позволяет носить аксессуары как непосредственно на плече, так и через плечо.

Благодаря неформальному внешнему виду и удобным регулируемым плечевым ремням из кожи новые модели сумок Messenger и Reporter станут прекрасными аксессуарами для жителей мегаполиса.

Универсальный рюкзак, предназначенный для городских путешественников, снабжен внутренним отделением с мягкой подкладкой для безопасного хранения ноутбука, а также чехлом от дождя, размещенным внутри застегиваемого на молнию кармана с задней стороны.

предоставлено пресс-службой

Мелкие кожаные изделия, в том числе бумажники, футляры для визитных карточек и держатели для банковских карт, изготовлены при помощи технологии Montblanc Shield, которая повышает защиту от несанкционированного считывания, копирования или взлома ваших личных данных. Змея, декоративный мотив, неизменно присутствующий в художественном арсенале Дома Montblanc в течение уже почти целого столетия, появляется в великолепном узоре внутренней подкладки темно-бирюзовых кожаных аксессуаров, наделяя эти яркие изделия особым характером.

Заново открывая традиционные техники и применяя их к собственному современному процессу изготовления кожаных изделий, Дом Montblanc находит способы улучшить естественную красоту высококачественной кожи и создать функциональные изделия, подходящие для потребностей сегодняшних пользователей. Новые изделия коллекции Meisterstück Selection Sfumato объединяют в себе страсть к современному элегантному дизайну с давними традициями, ремесленным мастерством и современными технологиями.