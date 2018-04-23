Экспортеры нефти отказываются от доллара

Тегеран отказался от доллара США и перевел все международные расчеты за нефть на евро, пишет РИА новости. Таким образом, Иран присоединился к неформальному клубу стран, которые стремятся освободить нефтяную отрасль от зависимости от валюты США.

Помимо этого государственные органы и компании Ирана обязаны теперь использовать евро в качестве основной валюты в отчетах, при публикации статистики, информации и финансовых данных.

Так Тегеран ответил на действия США и их союзников на продление санкций в середине марта против Ирана. В иранском правительстве все это назвали «экономическим заговором», возглавляемым Вашингтоном, и приняли решение запретить доллар.

«Это политически мотивированное решение. Расчеты в долларах идут через американские банки, что для Ирана связано с определенными рисками. Для расчетов в евро таких рисков нет», — поделился с агентством директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Отмечается, что зависимость от доллара и как следствие от Вашингтона сегодня не устраивает многих экспортеров и импортеров нефти. И в последнее время формируется коалиция за освобождение Эксперты отмечают, что в последние годы фактически формируется коалиция мирового рынка энергоносителей за освобождение расчетов от долларов. В коалицию уже вошли Россия, Китай, Венесуэла и присоединившийся к ним недавно Иран.