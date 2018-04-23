Судя по всему, Брюссель решил бороться с возмутителями спокойствия в Евросоюзе, в первую очередь, с Варшавой, Будапештом и Прагой при помощи евро. Financial Times (FT) сообщают со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии (ЕК), что при подготовке проекта бюджета объединенной Европы на 2021-27 годы, который будет обнародован уже в мае, решено изменить направление дотационных потоков, имеющих для развития небольших европейских стран очень большое значение. В новом бюджете десятки миллиардов евро дотаций пойдут не как обычно восточно- и центрально-европейским странам, как Польша, Венгрия, Чехия и страны Балтии, а на юг Европы. В первую очередь, деньги достанутся Испании и Греции. Речь идет о 350-миллиардном фонде, который тратится на поддержку наименее развитых стран ЕС.

Брюссель намерен отказаться от привычной практики распределения дотационных денег исключительно на основе одного показателя - ВВП на душу населения. Еврочиновники, отвечающие за бюджет, хотят сделать систему критериев, учитываемых при распределении финансовой помощи, как можно шире, и включить в нее все, начиная от молодежной безработицы и уровня образования и заканчивая отношением к миграции и положением с инновациями.

Конечно, формально речь идет о чистой «социалке» и экономике с финансами, но ни для кого не секрет, что политические соображения при распределении дотаций в новом бюджете будут играть непривычно важную роль. Польша уже предупредила, что ужесточение условий распределения фондов, связанное с независимостью судебной системы, принесет «огромные проблемы» и ущемит суверенные права Варшавы.

До принятия следующего семилетнего бюджета объединенной Европы еще есть время, но уже сейчас очевидно, что планируется забрать несколько десятков миллиардов дотационных евро у таких северных стран, как Польша, Венгрия, Чехия и балтийские государства, и передать их южным странам: Италии, Испании, Греции и даже некоторым регионам Франции.

«Они хотят использовать против нас деньги»,- приводят FT слова посла одной из восточноевропейских стран, которая пострадает от бюджетных нововведений.

После расширения ЕС в 2004 году так называемые «структурные» фонды Евросоюза в основном тратились на устранение разрыва в экономическом развитии и уровне жизни между старыми и новыми членами объединенной Европы. Достаточно сказать, что Польше, крупнейшему бенефициарию перемен полуторадесятилетней давности, достались в 2014-20 гг. из 350 млрд дотационных евро - 77 млрд, Венгрии – 22 млрд, Словакии – 14 млрд.

В Брюсселе также хотят пересмотреть правила финансирования инфраструктурных проектов членами Евросоюза. Предполагается увеличение в нем доли «национальных» денег.

Бюджетная реформа подразумевает не только перераспределение дотационных потоков, но и сокращение дотаций в целом главным образом для того, чтобы заткнуть бюджетную дыру, которую образует выход из ЕС Великобритании. По словам Гюнтера Эттингера, еврокомиссара по цифровой экономике и обществу, ответственного за бюджет ЕС, необходимо сокращение структурных фондов на 5-10%.

Специалист по дотациям в ЕС Джон Бачтлер из шотландского университета Стратклайда уверен, что предстоящие переговоры по бюджету будут самыми сложными за последние 30 лет.

«Дотаций, очевидно, не досчитаются все европейские страны,- объясняет он.- Весь вопрос заключается в том, кто сколько потеряет».

Переключение внимания на юг континента с точки зрения экономики вполне объяснимо. При принятии последнего бюджета в 2013 г. южные страны в относительном исчислении понесли серьезные потери. Таким странам, как Испания и Греция, фонды урезали почти на 30%.

Европейские «тяжеловесы» поддерживают бюджетную реформу. Берлин и Париж будут продавливать новый бюджет ЕС. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уже высказались за увеличение дотаций странам и регионам, которые принимают десятки тысяч мигрантов из Азии и Африки. Кроме Испании, Италии и Греции, к таким относятся также, к примеру, и ФРГ с Швецией. Напомним, что новые члены Евросоюза категорически отказываются принимать мигрантов.