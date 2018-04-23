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Москва, 23.04.2018

Фондовый рынок США насторожился из-за отсутствия новостей

«Expert Online» 2018

Американский фондовый рынок вступил в новую неделю разнопланово из-за отсутствия хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам.

В условия подобного информационного вакуума инвесторы пытаются осмыслить события прошедшей недели и прогнозировать ход событий на новую, нащупывая дальнейшую стратегию и тактику. Главным координатором действий для них сейчас квартальная отчетность корпораций США и прогнозы в отношении дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики.

Так индекс Dow Jones industrial average по итогам прошлой недели снизился на 201.95пунктов или 0.82% достигнув показателя 24462.94 пунктов и продвинувшись за неделю на 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 22.99 пунктов или0.85%, завершив неделю на отметке 2670.14 пунктов. Динамика за неделю составила + 0.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 91.93 пунктов или 1.27% до значения 7146.13 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.55%. 

Pinnacle Foods подскочил сразу на 9.8% благодаря тому, что инвестиционный фонд Jana Partners обнародовал свою долю владения компанией, составляющую 9.5%, и по факту стал одним из крупнейших его акционеров.

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