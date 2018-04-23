Генсекретарь ООН констатировал факт возвращения холодной войны

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, комментируя удар Франции, Великобритании и США по Сирии, заявил, что «холодная война вернулась». Высказывание было сделано в ходе интервью SVT. Так же генсекретарь ООН сообщил, что Совет Безопасности не может решить всех проблем в Сирии.

Издание приводит сравнение Гутерриша нынешней «холодной войны» с периодом противостояния СССР и США, назвав конфликт этих стран «очень серьезным».

«Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь, Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие»,— рассказал глава ООН, который считает наивным «полагать, что ООН может магически решить все проблемы в Сирии, особенно при столь фрагментированном Совете безопасности».

Гутерриш также отметил изданию, что многие проблемы в ООН происходят из-за того, что организация представляет себе мир, каким он стал после Второй мировой войны, до конца не отдавая себе отчет в том, что современный мир ушел далеко вперед. Также генсекретарь ООН уверен, что «вето стало инструментом, который используется слишком часто».

«Идет дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН»,— резюмировал Антониу Гутерриш.