Государственное регулирование, новые технологии и решения в сфере безопасности транспортной системы в фокусе VIII Международного форума

30 мая – 1 июня 2018 года в Санкт-Петербурге при поддержке Государственной Думы РФ и Минтранса России состоится VIII Международный форум «Безопасность на транспорте».

Традиционно своим участием Форум поддержат: МВД России, МЧС России, ФСБ России, Ространснадзор, другие профильные ведомства и региональные органы власти, а также представители коммерческих и общественных организаций, СМИ, научного и экспертного сообщества.

Организатором Форума выступает АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте».

Председатель Общественного совета АНО - заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции А.Б. Выборный.

Форум является ведущей общественной площадкой, объединяющей усилия органов власти и профессионального сообщества для выработки эффективных решений в области обеспечения комплексной безопасности транспортной системы России, включая вопросы транспортной безопасности и борьбы с терроризмом, а также аспекты обеспечения безопасности на транспорте, безаварийного движения и безопасной эксплуатации транспортных средств.

Планируется, что в 2018 году в мероприятии примут участие более 500 делегатов из 40 регионов России и 10 иностранных государств.

Деловая программа Форума пройдет по двум основным направлениям: защита от актов незаконного вмешательства и обеспечение безаварийной работы транспортной системы страны.

В 2018 году основными темами дискуссионной повестки станут: совершенствование государственной политики и проблемы выполнения требований в области транспортной безопасности, в том числе вопросы сертификации технических средств, подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, снижение уровня экономических издержек субъектов транспортной инфраструктуры, а также технологии и решения в области борьбы с терроризмом.

На площадке Форума Ространснадзор проведет публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Заседание пройдет 31 мая 2018 года и будет посвящено реформе контрольно-надзорной деятельности.

Отдельный блок деловой программы будет посвящен вопросам надежности функционирования транспортной инфраструктуры и эксплуатации транспортных средств и нововведениям нормативно-правового регулирования в данной области.

В рамках Форума состоится конференция «Чемпионат мира по футболу FIFA- 2018 в России. Как будет обеспечена безопасность на транспорте?». За две недели до начала турнира будет дана оценка готовности транспортного комплекса к обеспечению безопасности в период проведения мундиаля.

Программой запланированы сессии, посвященные информационным технологиям и кибербезопасности транспортной отрасли, развитию безопасности городских транспортных систем, в том числе внедрению АПК «Безопасный город», снижению влияния человеческого фактора, а также обеспечении пожарной безопасности на транспорте.

В поддержку деловой программы на площадке Форума развернется специализированная выставка. Это позволит совместить демонстрацию инновационных технологий и обсуждение наиболее острых вопросов безопасности на транспорте.

На выставке будут продемонстрированы новейшие образцы оборудования и технических средств для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, проекты по формированию безопасной транспортной среды, информационно-коммуникационные системы и технологии, а также услуги по обеспечению комплексной безопасности.

В рамках Форума состоится очередное заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте». Совет обсудит механизмы продвижения общественных инициатив и предложений по обеспечению комплексной безопасности транспортной системы России.

Конструктивные предложения участников Форума будут включены в Общественную Резолюцию – главный итоговый документ мероприятия. Резолюция направляется в профильные органы власти для совершенствования законодательства и государственной политики в сфере обеспечения безопасности транспортного комплекса.

За 7 лет развития Форума в государственные органы власти поступило более 1000 предложений от профессионального сообщества. Часть из них нашли поддержку и воплотились в конкретные решения.

VIII Международный форум «Безопасность на транспорте» впервые пройдет на площадке отеля Hilton Saint Petersburg Expoforum.

В настоящий момент открыта регистрация на мероприятие. Ведется сбор инициатив в итоговую Общественную резолюцию, а также принимаются предложения по дискуссионным направлениям Форума.

Подробная информация о Форуме доступна на сайте - forumbt.ru

Партнером секции «Транспортная и авиационная безопасность воздушного транспорта» выступило ООО «Неоскан».

В 2018 году информационную поддержку форуму в статусе Генерального информационного партнёра оказал общенациональный деловой журнал «Эксперт».

Елена Шахова

Пресс-секретарь форума

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