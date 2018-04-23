IFR: В 2017 году Россия продемонстрировала рекордный спрос на установку промышленных роботов на производствах

По данным Международной Федерации робототехники, рост составил 84% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году

20 апреля 2018, Москва. В Москве завершился первый в России Industrial Robotics Workshop. В нем приняли участие более 250 экспертов рынка: представители органов власти, ведущие поставщики технологий и робототехнических решений, а также CEO и СТО промышленных предприятий. Организатором воркшопа выступила Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и активном участии Международной Федерации робототехники (IFR).

Участники встречи обсудили ключевые вопросы развития робототехнической отрасли и пришли к ряду выводов.

В частности, Гудрун Лиценбергер, генеральный секретарь IFR отметила:

«Я думаю, в длительной перспективе роботы будут применяться во всех отраслях промышленности. В таких как электроника, машиностроение и станкостроение, автомобилестроение роботы уже показали очень высокие результаты повышения продуктивности на предприятиях».

Что касается широко распространенного мифа и опасения, что внедрение роботов убьет ряд профессий и спровоцирует рост безработицы, генеральный секретарь IFR прокомментировала так:

«На проблему нужно смотреть шире. Роботы заменят человеческий труд по ряду сложных задач, к примеру, на особо опасных для человека производствах. Я бы сказала, что внедрение промышленных роботов приведет к появлению новых профессий. Мы сегодня испытываем большую потребность в специалистах особой квалификации, которые могут обеспечить производственные процессы с участием роботов. И, как сегодня неоднократно отмечали эксперты, нехватка кадров является одним из самых больших факторов, тормозящих рынок робототехники, в частности в России».

Международные специалисты и представители международного рынка робототехники отметили, что Россия имеет огромный потенциал для развития робототехнической отрасли и у нее есть все для этого, и промышленность, и инфраструктура.

Тем не менее, согласно данным, представленным президентом Yaskawa Robotics Europe, Бруно Шнекенбургер, показатели по использованию роботов в российской промышленности находятся на очень низком уровне – на 10 тысяч работников в России приходится всего три робота. В странах Восточной Европы Россия находится лишь на шестом месте по плотности внедрения роботов, уступая таким странам как Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Венгрия.

Сингапур, Германия, Япония и Швеция – лидеры по количеству роботов на душу населения. В Корее - на 10 тысяч работников приходится 631 робот».

По общему количеству устанавливаемых роботов в год - лидирует Китай - 87 тысяч роботов по итогам 2016 года. Второе место занимает Корея, затем Япония и потом США. В Европе самой активной на рынке робототехники является Германия.

Одновременно с этим международные эксперты отметили, что, по итогам исследования, в России в 2017 году произошел рекордный скачек – рост на установку промышленных роботов на производствах составил 84% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году. Однако в абсолютных числах показатели все еще сравнительно низкие.

С некоторыми другими данными представленного на воркшопе исследования IFR можно ознакомиться по ссылке:www.robotunion.ru

Михаил Иванов, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, отметил:

«Мы внимательно следим за рынком и пониманием, какая проблема сейчас существует в России. Переход к сервисной модели целых секторов, автоматизация, big data, про которую мы все говорим. Все эти тренды будут доминирующими с точки зрения развития экономики. Роботизация принимает важное значение. Мы запустили программу «Цифровизация промышленности». В рамках программы Фонда развития промышленности будет предоставлять займы в размере от 20 до 500 млн рублей компаниям, которые хотят внедрять промышленных роботов на производствах. И я надеюсь, в лице этой новой программы появится эффективный инструмент, который станет ключевым драйвером массового внедрения роботехнической продукции и сервисов. Кроме того, важное значение мы стали уделять подготовке специалистов в этой области, что также должно позитивно отразиться на развитии рынка в России», подчеркнул М. Иванов.

Равиль Хисамутдинов, заместитель директора по развитию ПАО «КАМАЗ» по роботизации в своем выступлении также отметил:

«Нам нужны эффективные технологические решения и квалифицированные кадры. Как правило на предприятиях у нас нет компетентных сотрудников».

Внедрение роботов на производстве не может происходить без оценки кибербезопасности и рисков для компании. Какие киберугрозы возникают при внедрении промышленных роботов? Этот вопрос в рамках Industrial Robotics Workshop прокомментировал Андрей Суворов, «Лаборатория Касперского»:

«Термин «киберугрозы», я бы заменил на термин «инциденты». КАМАЗ и другие производства заинтересованы в том, чтобы работать непрерывно. С одной стороны, мы в «Лаборатории Касперского» анализируем существующие уязвимости и причины, которые приводят к инцидентам, с другой стороны — уже накоплен колоссальный опыт, когда мы приходим к вендорам – производителям промышленных роботов и оборудования, и предлагаем им построить модель угроз до того, как технологическое решение будет внедрено на производстве. Такой подход дает возможность обезопасить производство от источников инцидентов».

Среди других участников воркшопа были представители таких компаний как OOO «Вебер Комеханикс», ABAGY Robotic Systems, FANUC, KUKA Robotics, ABB, Universal Robots, ООО «УТРЦ Альфа Интех», Hamster Robotics, китайской компании-производителя роботов Zhejiang Buddha Technology.

Кроме профессиональных дискуссий в течение всего дня в демонстрационной зоне проходили презентации промышленных роботов.

Максим Зверков, основатель ABAGY Robotic Systems, представил производственный процесс с использованием робототехнической ячейки ABAGY. Компания разрабатывает автономные робототехнические комплексы, управляемые умным программным обеспечением, для выполнения различных технологических процессов на предприятиях и поставляет их на основе сервисной модели, при которой предприятия оплачивают только фактическое время работы комплекса.

Industrial Robotics Workshop прошел в Москве впервые. Планируется, что он станет ежегодным большим отраслевым событием. Участники неоднократно озвучивали желание продолжить диалог, в том числе, в рамках предстоящей в июле Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, где главной темой станет «Цифровое производство».

Оператором мероприятия выступила компания «Бизнес Ивент» (http://business-event.com), входящая в ГК Formika (Formika.ru).

Фото с мероприятия доступны по ссылке: yadi.sk/d/-CYX5yX73Ub8uF

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