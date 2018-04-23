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Москва, 23.04.2018

Ливия может взвинтить цены на нефть до 100 долларов за баррель

«Expert Online» 2018
  • Ливия может взвинтить цены на нефть до 100 долларов за баррель
AP/TASS

Болезнь генерала Хафтара наверняка приведет к обострению политической обстановки в Ливии и, как результат, к перебоям в добыче нефти, что, в свою очередь, спровоцирует новый резкий скачок в ценах на «черное» золото.

Даже самые ярые противники генерала Халифы Хафтара, а их у него в Ливии более чем достаточно, вынуждены признать, что без него страна вновь погрузится в хаос и что гражданская война вспыхнет с новой силой. Не удивительно, что неожиданное исчезновение на несколько недель командующего Ливийской национальной армией (LNA), контролирующей восток страны и поддерживаемой Россией, Египтом и ОАЭ, вызвало тревогу не только в самой Ливии, но и в соседних странах. Считается, что генерал перенес удар и лечится сейчас в Париже. Причем, состояние здоровья Хафтара настолько тяжелое, что его возвращение в политику под большим вопросом.

Первые признаки обострения борьбы за власть уже налицо. Вчера в Бенгази было совершено нападение на конвой заместителя Хафтара – Абдельразака аль-Надури. Сам генерал остался жив, но имеются жертвы среди сопровождавших его лиц.

За состоянием здоровья Халифы Хафтара очень внимательно следят не только политики. Ливия является главной нефтедобывающей страной на севере Африки. Поэтому политическая и экономическая стабильность в ней, обеспечиваемая в основном LNA, очень важны для ОПЕК, в которую она входит.

Вернувшаяся политическая нестабильность, конечно же, крайне отрицательно повлияет на работу нефтяного сектора, который по-прежнему дает львиную долю экспорта Ливии. Хафтар со своими отрядами контролирует так называемый «нефтяной полумесяц» в заливе Сирта, главные нефтяные месторождения Ливии. Причем, LNA с союзниками контролирует не только добычу нефти и газа, но и благодаря контролю за четырьмя крупнейшими портами страны - нефтяные терминалы, т.е. экспорт нефти.

Специалисты сходятся во мнении, что именно благодаря контролю генерала Хафтара за ливийской «нефтянкой» нефтяникам удалось поднять добычу нефти с 300-500 тыс. бар./сутки до нынешнего 1 млн. бар./сутки. Борьба за власть приведет не только к перебоям и в конечном счете падению добычи «черного» золота, но и к сокращению экспорта, а значит, поступающих в страну денег. По самому оптимистическому сценарию, обострение внутриполитической обстановки на востоке Ливии снизит добычу нефти как минимум на 200 тыс. бар./сутки. С учетом нынешнего баланса спроса и предложения на мировых рынках это приведет к дальнейшему росту цен на нефть. С одной стороны, именно этого все нефтедобывающие страны и добиваются, но здесь очень важно, чтобы рост цен происходил медленно и равномерно, без скачков. В ситуации же с Ливией очень вероятен резкий скачок. Опасность его в том, что он, не исключено, приведет к ситуации четырехлетней давности, закончившейся обвалом цен на нефть едва ли не в четыре раза.

Впрочем, даже если ситуацию в Ливии удастся удержать под контролем, что представляется довольно проблематичным, цены на нефть все равно будут продолжать подниматься вверх. И опять причина кроется в геополитике – в ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном, которая может разрешиться уже в мае. Быки будут, конечно, рады стремительному повышению цен на нефть благодаря Триполи и Тегерану до 100 долларов за баррель, но в долгосрочной перспективе высокие цены на нефть приведут к росту добычи не только американских сланцевиков, но и не входящих в ОПЕК нефтедобывающих стран, которые не подписали соглашение ОПЕК+ и могут спокойно наращивать добычу. Так что рост цен до 100 долларов, по крайней мере, такой быстрый, какой, вероятно, и произойдет благодаря Ливии и Ирану, не устраивает даже Саудовскую Аравию, стремящуюся максимально поднять цены на «черное» золото в преддверии IPO Aramco.

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