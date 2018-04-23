Зарубежные активы крупнейшего российского бизнесмена Виктора Вексельберга стоимостью 1,5−2 млрд долларов заморожены из-за санкций. На помощь ему могут придти швейцарцы, замечают аналитики

Долларовые банковские счета подконтрольных бизнес-группе «Ренова» компаний заморожены из-за санкций США в отношении России. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, стоимость активов оценивается в 1,5−2 млрд долларов. На некоторое время, в частности,были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения «Реновы». Счета открыли после проведения проверок.

Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг оказался в числе российских бизнесменов, попавших в черный список Минфина США от 6 апреля.

Источник Reuters пояснил, что вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не намерены следовать примеру Америки или не согласны с введением ограничений.

Нахождение «Реновы» в санкционных списках США – почти нонсенс, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, поскольку Виктор Вексельберг и его бизнес очень лоялен США, имеет обширные и взаимовыгодные связи с американскими партнёрами, традиционно благосклонно воспринимается истеблишментом в Америке. Тем не менее ситуация по суммам заморозки 1,5-2 млрд долларов представляется сравнимой с положением главного потерпевшего от новых санкций – «Русала». Разница в том, что для «Русала» удар всё же воспринимается болезненнее.

Для «Реновы» же заморозка счетов и отказ её швейцарских «дочек» Sulzer и Oerlikon в выплатах дивидендов за 2017 год и средств за покупку акций «Ренова», в общей сумме ещё на 700 тыс. долларов, не настолько безнадёжна, уверен Марк Гойхман. Речь идёт не о первичных, американских санкциях, а о вторичных санкциях в швейцарских банках и компаниях. Но швейцарские власти заинтересованы в работе структур «Реновы» в стране и способны к компромиссам. Один из путей для этого – уменьшение доли «Реновы» в подконтрольных европейских компаниях ниже «санкционного» уровня. С этим как раз и связано то, что Sulzer выкупила у «Реновы» собственные акции, и теперь российская «материнская» компания сократила долю в капитале дочерней фирмы до 48,8%.

Руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов связывает попадание Виктора Вексельберга под «каток санкций Трампа» с принадлежащими ему и «Ренове» активами в US Rusal. При этом он отметил, что Швейцария ранее уже принимала меры, чтобы сохранить работоспособность национального предприятия Sulzer (крупная многопрофильная промышленная и сервисная компания). С высокой долей уверенности можно говорить также, что напрямую поддержки от российского государства получить не удастся, на что намекнул на выходных министр финансов Алексей Силуанов во время встречи МВФ в Вашингтоне.