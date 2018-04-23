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Москва, 24.04.2018

Премьер Армении пoдал в отставку

«Expert Online» 2018

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста. - ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — говорится в сообщении. 

Он обратился с призывом ко всем гражданам, участникам акций протеста, офицерам, солдатам и однопартийцам.

"Уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", — заявил Саргсян.

Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля.

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