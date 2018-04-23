Приватизация отменяется

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает нецелесообразной программу приватизации в России в текущих экономических условиях. У этой точки зрения есть веские основания, считают аналитики, хотя основным фондам инвестиции очень бы не помешали.

Как заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), программа приватизации федерального имущества в условиях, когда частично закрыт иностранный капитал и найти инвесторов внутри России сложно, нецелесообразна.

«Большая программа приватизации, я думаю, что нет (нецелесообразна). Такого рода инвестиции внутри страны найти, конечно, сложнее. Мы при приватизации должны ориентироваться и на иностранный капитал. Пока иностранный капитал практически закрыт, это касается и западного, и восточного», — передает ТАСС слова Бориса Титова. Да и при наличии инвесторов, по его мнению, приватизацию проводить бы не стоило, так как надо в корне менять ее программу. Сейчас она ориентирована на продажу крупнейших и выгоднейших госактивов, а надо строго наоборот: «У нас огромное количество собственности у МУП, ФГУП, которые абсолютно не умеют ею управлять, банкротятся, долги огромные. Надо снизу начинать, продавать все ненужное, причем даже не за деньги, за рубль продавать инфраструктуру», — пояснил Титов.

Ничего критичного в случае отказа от программы приватизации для экономики не произойдет, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он напоминает, что в соответствии с утвержденной правительством программой на 2017-2019 годы, планируется полностью или частично передать в руки частного капитала порядка 480 унитарных предприятий, доли в госкомпаниях и контролируемых государством же предприятиях и порядка тысячи лотов недвижимого имущества, всего на сумму порядка 17 млрд рублей.

Для сравнения: объем государственной поддержки юридическим лицам, пострадавшим от санкций США, сейчас оценивается в 100 млрд рублей. Очевидно, что в целом объем предполагаемых поступлений в госказну от реализации госимущества не является критически важным для устойчивости экономики. Отказ от приватизации не станет ощутимым ударом по доходной части бюджета, особенно с учетом сверхдоходов, которые сейчас формирует нефть стоимостью свыше 73 долларов за баррель, при заложенных в бюджет $40.

Впрочем, указывает аналитик, кое в чем, с омбудсменом можно и не согласиться. Так, Борис Титов указывает на то, что ключевой причиной возможного срыва программы может быть снижение активности иностранного капитала. Да, действительно, с начала кризиса чистый отток капитала из России составил 255,4 млрд долларов. В текущем году, с учетом негативного воздействия вновь введенных санкций и рисков их расширения этот ущерб может вырасти еще на 40 млрд долларов. Но, напоминает он, участие иностранного капитала в программе приватизации, в общем-то, было ограничено изначально. У нас на законодательном уровне существует запрет на участие нерезидентов в капитале предприятий, работающих в стратегически важных отраслях экономики, говорит аналитик, а если посмотреть на то, доли в капитале каких предприятий в рамках приватизации продавались и продаются, то можно заметить, что иностранному инвестору здесь развернуться в общем-то и негде.

Единственным примером того, как в приватизации госактивов иностранный капитал действительно себя проявил, можно считать покупку госпакета «Роснефти» трейдером Glencore и Катарским суверенным фондом. Ну и повышенный интерес нерезидентов к тоже уже проданной, по удивившей даже оптимистов цене 52,5 млрд, госдоле в «Алросе». Никакого интереса к большинству реорганизуемых ГУПов и МУПов иностранный капитал интереса не проявляет и не проявит.

В целом программу приватизации действительно можно смело сворачивать, говорит Алексей Антонов. Но сделано этого, вопреки предложениям Титова, не будет, уверен он. Большинство активов, предлагаемых в рамках программы приватизации, должны быть реализованы государством, поскольку не представляют для него интереса, но при этом могут представлять интерес для частного (российского) и квазигосударственного капитала.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский обращает внимание на проблему износа основных фондов. Согласно данным Росстата, пояснил он, в добыче полезных ископаемых износ составляет около 60%, в строительстве — около 50%, транспорт и связь — 56%, здравоохранение и предоставление социальных услуг — 57%. Реальный износ, скорее всего, еще выше, и приближается к 70% во всех отраслях, считает он. Это означает, что в ближайшее время множеству госпредприятий предстоит переоборудовать свои производства, иначе количество техногенных катастроф сильно вырастет и в итоге это обойдется еще дороже.

Найти такие деньги за рубежом в кредит, как это было раньше, не представляется возможным, указывает эксперт, а найти эти деньги внутри страны невозможно потому, считает он, что средний предприниматель не верит в возможность инвестировать деньги на 20-30 лет. На этом длинном отрезке времени много всего может случиться, от рейдерства до национализации. А в тех собственников, которые не боятся инвестировать, поскольку за ними стоит административный или силовой ресурс, Дмитрий Жарский не верит как в эффективных.

Титов скорее всего, просто высказывает свою собственную, достаточно трезвую точку зрения, считает эксперт, подытоживая, что сейчас действительно нет смысла продавать госпредприятия.