ПРОЕКТ «TESTING HYPOTHETICALS” СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА LEXUS DESIGN AWARD 2018

16 апреля в Милане состоялась церемония награждения победителей престижного международного конкурса Lexus Design Award 2018, в рамках которой Lexus International объявил обладателя Гран-при. Им стал проект «Testing Hypotheticals» группы Extrapolation Factory (дизайнеры Кристофер Вебкен и Эллиотт П. Монтгомери) – тестовая площадка для практической проверки теорий о взаимосвязях между обществом, технологиями и окружающей средой. В этом году в конкурсе Lexus Design Award приняли участие дизайнеры из 68 стран, представившие рекордное количество работ – 1319 – на тему «CO-».

В Lexus уверены, что дизайн способен в будущем изменить жизнь человечества к лучшему. Именно поэтому японский бренд оказывает всеобъемлющую поддержку перспективным дизайнерам и поощряет тех, кто умеет смотреть на проблему под разными углами, выражать свои идеи и развивать воображение для создания лучшего будущего.

Проект победитель предоставлено пресс-службой

«Проект, победивший в этом году, отражает современное осмысление роли дизайна в наших активно развивающихся и технологически эволюционирующих обществах. Продукты стали играть менее значимую роль. При этом дизайн образование/обучение и дизайн-мышление заняли приоритетное место. То, как потребители и дизайнеры взаимодействуют с продуктами, процессами, и то, как они видят будущее, определяет роль дизайна в технологически развивающемся мире, все более ориентированном на будущее. Выбранный проект представляет методы и техники вовлечения общества и дизайнеров в моделирование возможных вариантов будущего и влияния на нас современного технологического мира», — сказал архитектор Дэвид Аджайе (David Adjaye), член жюри конкурса Lexus Design Award 2018.

Эллиот П. Монтгомери из Extrapolation Factory отметил: «Опыт работы с нашими менторами из Formafantasma был просто потрясающим. И это стало возможным благодаря поддержке Lexus».

Начиная с 2013 года международный конкурс Lexus Design Award оказывает поддержку дизайнерам нового поколения со всего мира. В этом году (уже шестом по счету) темой конкурса стал латинский префикс «СО-», обозначающий идею взаимодействия и союза в гармонии.Именно совершенный дизайн, идеально выражающий в себе лаконичность концепции, функционал и эстетику, способен стать залогом гармоничного сосуществования общества и окружающей среды. В рамках заявленного подхода бренд сможет раскрыть как свой истинный потенциал, так и потенциал окружающей среды, создавая возможности для сотрудничества, взаимодействия и коммуникаций.

В России Lexus Design Award проводится второй раз, открывая дорогу российским дизайнерам для участия в международном конкурсе. В этом году Россия заняла 4 место в мире и 1 место в Европе по количеству поданных на конкурс заявок. Второй год подряд в число финалистов входят проекты российских дизайнеров. В этом году – это проект Grabby, представленный двумя молодыми дизайнерами из Санкт-Петербурга Надеждой Абдуллиной и Мариной Егоровой и ставший победителем конкурса Lexus Design Award 2018 Russia Тор Choice(Премия Лексус в области Дизайна. Выбор России).

Из всех проектов, воплощающих тему года «CO-», авторитетное жюри выбрало 12 работ — финалистов конкурса. Четыре прототипа и восемь экспозиций представлены международному сообществу дизайнеров на выставке LIMITLESS CO-EXISTENCE (в переводе с английского: «безграничное сосуществование») в рамках Недели дизайна в Милане, самого значимого события года в мире дизайна. Выставка проходит в Милане с 17 по 22 апреля 2018 годе в здании бывшего монастыря Cavallerizze, где расположен Национальный музей науки и техники имени Леонардо да Винчи.

Для этой экспозиции и концептуального дизайна пространства Lexus пригласил японского архитектора Сота Ичикава. В основной инсталляции он использовал инновационные методы для максимального воспроизведения идеи LIMITLESS CO-EXISTENCE. Для экспонирования концепта Lexus LF-1 Limitless, ранее представленного на Североамериканском международном автосалоне, также был применен уникальный метод Сота Ичикавы. LF-1 Limitless, сочетающий мощность с невероятным уровнем роскоши, демонстрирует вдохновляющие технологии, высочайшее качество и эволюцию дизайна бренда Lexus.